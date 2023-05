Algo que la 4T a veces no entiende es cómo funcionan las decisiones colectivas, por ejemplo, del Consejo de Administración de Pemex, el caso es que la división entre lo que hacen los operadores de las empresas productivas del Estado y los representantes de los accionistas no les queda claro.

Por ejemplo, en Pemex el presidente del Consejo de Administración es la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y ni siquiera el presidente López Obrador tiene derecho sobre ese punto dentro de las empresas, afuera es otra cosa.

En el Consejo de Administración de Pemex están los consejeros del Estado, por ejemplo, de la SHCP o la Función Pública más consejeros independientes y las decisiones se toman por consenso, cada reunión se toma con conocimiento de causa, no es que les presenten de sorpresa un legajo de 100 páginas, NO. Cada consejero recibió ese documento para revisarlo y se vota.

Y eso pasó con el caso Agronitrogenados; todos los consejeros sabían que la reparación del daño estaba valuada en 10.7 millones de dólares y si al presidente no le gusta puede reclamarle en lo individual a sus empleados, los secretarios que están dentro de Pemex. Esta decisión, y es importante decirlo, NO le compete al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a él le toca ejecutar las decisiones que se tomen.

La bronca que no acaban de entender en la 4T es que ese tipo de medidas no las toma el director de Pemex, como no lo hizo en su momento Emilio Lozoya Austin, que acató la decisión de su Consejo de Administración donde estaba, exacto, Luis Videgaray como secretario de Hacienda; y Pedro Joaquín Coldwell titular de la Sener durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esa investigación no se ha hecho aún. La responsabilidad de los consejeros en el plan de crear Pemex Fertilizantes, aprobar su plan de negocios y el visto bueno a Edgar Torres Garrido que desarrolló todo un proyecto. Por cierto, la defensa de Emilo Lozoya tenía como testigo principal a Torres Garrido que murió en septiembre del año pasado.

De nueva cuenta, tanto Lozoya Austin como Torres Garrido pusieron en marcha un plan que fue leído, estudiado y aprobado por el Consejo de Administración que en cuatro años de diatribas no ha sido investigado.

Miguel Ontiveros, abogado defensor de Emilio Lozoya, presentó un comunicado en el que reitera que el monto de 10.7 millones de pesos no lo puso su defendido, sino el consejo de administración y luego se lo informaron a Octavio Romero Oropeza en su calidad de director general, de hecho se habría enterado al mismo tiempo que el presidente López Obrador que hizo berrinche primero en privado y luego en público en la mañanera.

El reclamo del director de Pemex se entiende más en un contexto donde el enfrentamiento con la titular de la Sener, Rocío Nahle, lleva tres años donde no se pueden ni ver. La responsabilidad del operador se ha centrado en los temas que el presidente quiere atacar: mayor producción en aguas someras y en tierra.

De su interés fue ir por la refinería de Deer Park en donde, nos dicen, se contó con la asesoría de un ex directivo de de Pemex de la época de Adrián Lajous, Pedro Hass, que llegó de regreso a la petrolera del brazo de Elvira Daniel.

Por cierto, todo esto tiene que ver con el rumor de que en unos días Emilio Lozoya Auston estará de regreso en su casa, les iremos contando.