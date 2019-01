Aguas Profundas | Ojo con el castigo en NY

El tema de la compra urgente de petrolíferos en enero, luego del desastre y la pifia cometida por Pemex en diciembre por órdenes de la Secretaría de Energía, que no supo calcular el consumo de invierno, es muy delicada.

La caída en las importaciones de gasolina y diésel, de 14 por ciento y 11 por ciento, en cada caso, durante diciembre pasado aún tiene mucho que explicar. En el mercado hay muchas dudas sobre si las cifras dadas a conocer por Pemex son las correctas, los traders creen sinceramente que fue más porque en enero se importó prácticamente 100 por ciento del consumo nacional, algo nunca antes visto. Mentir es muy castigado en el mercado y la Comisión de Valores (SEC) de NY no es precisamente más tolerante del mundo. Si las cifras de Pemex a la larga son diferentes y no hay una explicación razonable habrá problemas y multas, las cosas son muy diferentes cuando se habla con estas autoridades, hay protocolos que cumplir, no calidad moral a revisar.

Los castigos son demasiado costosos y más cuando se tiene encima una revisión sobre los fundamentales de la empresa y existe una gran posibilidad de reducción del grado de inversión

BUZOS

1. Para la compra de las 671 pipas se pidieron prestados, vía III Servicios una filial de Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (Pemex DII), 180 millones de dólares, nada como un buen vehículo financiero con sede en un paraíso fiscal para comprar las unidades.

2. Atentos a dos hombres poderosos en Pemex: Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Producción, y recordado de cuando contaron 150 mil barriles de agua por crudo, en 2014.

El otro es Marcos Herrería Alamina, hoy director de Administración, pero por donde pasa toda la información interna de Pemex.

Hoy ellos son los hombres fuertes en Pemex. El primero con el encargo de recuperar la capacidad de producción como sea y el segundo cuidando las espaldas del director general.

3. Que no le digan, que no le cuenten. La invitación restringida electrónica internacional TLC No. PEP-IR-OGCSEYP- 085-69189-O085180171 para “ingeniería, procura y construcción de unidades de infraestructura marina, en la Sonda de Campeche, Golfo de México. Paquetes A y B tuvo como ganadores en el primer tramo a Permaducto, ESEASA Offshore, Pro Fluídos, Perforaciones Marítimas Mexicanas, Arrendadora Sipco, Inversiones Industriales Corporativas, Construcciones y Equipos Latinomericanos y Promotora Petrolera Regiomontana, con una oferta de dos mil 798 millones de pesos más 415 millones 559 mil 221.36 dólares.

El consorcio integrado por Bosnor, Industrial Perforadora de Campeche y Permaducto, con una propuesta conjunta, fue el ganador del Paquete B con una propuesta de dos mil un millones 690 mil pesos más 360 millones 157 mil dólares.

Pierde el consorcio de Constructora Subacuática Diavaz y J. Ray McDermott de México; Arendal e ICA Fluor Daniel; Construcciones Mecánicas Monclova y Micoperi; Grupo Carso (CICSA, Bronco, GSM, Condumex) y Sapurakencana; y Dragados Offshore y Avanzia.