Aguas Profundas | Oro Negro quiere mil millones de dólares de Pemex

¿Se acuerdan de la empresa Oro Negro en donde está el exdirector de Pemex, Luis Ramírez Corzo? Bueno, pues la firma no puede más con sus inversionistas y ya se le fue al cuello a la petrolera a la que demandó por mil millones de dólares, por cierto, como codemandado está el gobierno de México. Además, está demandando a sus accionistas de Estados Unidos y de Europa, a unos por 700 millones y a los otros por 300 millones.

En total, si resulta ganadora al 100%, la perforadora mexicana se puede quedar con 2 mil millones de dólares.

El resumen de este proceso lo dio a conocer la empresa en Nueva York, por medio de un desplegado de media plana en la sección principal de The New York Times (Página a 5. La demanda la encabeza Juan P. Morillo, socio y director general adjunto o co presidente (Co-Chair) de Oro Negro y en ella acusa al gobierno de México de que está tratando de destruir a la empresa. La han discriminado porque le cancelaron los contratos que tenía para sus cinco plataformas petroleras, y, lo más grave, se los cancelaron porque decidieron no pagar sobornos en Pemex Exploración y Producción.

La demanda dada a conocer por la empresa es muy fuerte en sus términos: por ejemplo, dice que Pemex es el culpable de su crisis financiera y que grabaron cuando ellos se negaron a participar en los esquemas de corrupción. Esas son las pruebas que tienen en contra de la petrolera.

“Las grabaciones revelan que altos funcionarios de Pemex y del gobierno mexicano a menudo recibían sobornos de otros contratistas de Pemex”, señala la empresa Oro Negro.

En el desplegado dicen que usan a la PGR para “destruir” a quienes se nieguen a participar en la corrupción.

Por cierto, en el escrito no se guardan nada e incluso mencionan que hay otras empresas como la de David Martínez, SeaMex LTD, a quien Pemex, prácticamente, le da todo.

BUZOS:

1.-Las empresas Bardahl, de Sergio Díaz, y Repsol decidieron realizar una Joint Venture para la comercialización y distribución en México de lubricantes de las marcas Bardahl y Repsol.

Este intercambio de acciones estará concluido a finales del tercer trimestre del presente año una vez que se hayan recibido las autorizaciones regulatorias necesarias. Bardahl controlará 60% de la sociedad y Repsol el restante 40%.

Bardahl es un importante productor de lubricantes y aditivos automotrices en México y comercializa sus productos en todo el país a través de una red propia de distribución y de otros canales, además de que posee en Toluca, una de las plantas de producción más modernas de América Latina.

Para Repsol España representa aproximadamente 55% de las ventas de lubricantes y el negocio internacional, 45% restante. Esta empresa se plantea que en el 2021 las ventas fuera de España supongan 70% del total. En este negocio tiene presencia en 80 países.