Aguas Profundas | ¿Pemex bajo investigación?

Dos problemas se le vienen encima a Pemex y en ambos casos la posibilidad de salir sin daño alguno es mínima. En primer lugar hay una revisión -investigación informal, por decirlo de otra forma- de la SEC sobre los reportes que emite la petrolera. La segunda, los malos resultados financieros.

Las alarmas encendidas desde 2015 con la SEC por una serie de prácticas no tan claras en los reportes pasaron a otro nivel cuando Pemex, al intentar explicar sus malos resultados hizo que muchas cejas se levantaran en NY.

Culpar al Covid-19 no fue la idea más brillante. Pemex no mandó el trabajo a casa. La torre de Pemex en Marina Nacional continúa operando igual que siempre. Los negocios callejeros que están alrededor siguen igual de campantes ¿Cuál fue el problema entonces?

La revisión de los procesos de Pemex se incrementa por la alerta lanzada por KPMG, su auditor, que simple y llanamente informa a la empresa y a las autoridades que existe una duda sustancial en cuanto a la capacidad de la administración actual de continuar como una empresa en marcha.

Es decir, se interpreta que la desconfianza de KPMG es enorme, porque considera que la actual administración de Pemex no puede con el paquete. ¿Por esto Pemex no informó a la SEC y se retrasó la presentación de sus Estados Financieros del 2019? ¿Qué causó la mala impresión del auditor? Puede ser que no fuera tanto la pérdida de Pemex como la explicación y la cerrazón de cambiar la estrategia, a pesar de que el mercado no está en condiciones de operar.

Pemex perdió en 2019 unos 35 mil millones de dólares aproximadamente. Sólo en el primer trimestre de 2020 ya perdió cerca de 23 mil millones. Se insiste en incrementar la producción cuando los crudos marcadores están a la baja. Y, peor aún, en lugar se sumarse al recorte mundial de la OPEP plus aseguran que su apuesta es diferente: la refinación nacional, las seis refinerías actuales más Dos Bocas, que en el mundo es un negocio a la baja. En EU cerraron unas 12 refinerías y cerrarán otras 10 por lo menos.

Pemex perdió 13 dólares por cada barril de gasolina que puso en el mercado ¿Cuál es el negocio?

Los productores de Shale de Texas van a tener que salir del mercado, sus costos de producción requieren precios mínimos de 30 dólares, no los hay. Pemex pierde y al parecer lo hace de manera consciente. Esas son algunas razones para tener desconfianza. El mercado petrolero va para un lado y Pemex a contracorriente.

Lo mismo pasó en 1982. Lo mismo.

Buzos

1.- Antonio Reyes, director de Global Gas, informó que donará 150 mil litros de Gas LP a grupos vulnerables para hacer más llevadera la emergencia sanitaria. En una primera etapa, donarán, a partir de este miércoles 6 de mayo, Gas LP a usuarios en zonas rurales, agricultores y las ONG que operen infraestructura hospitalaria, comedores comunitarios y casas hogar. El programa “Global Gas Contigo” tendrá un mayor enfoque en localidades de los estados del sur de la república y será vigilado por la Profeco con el objetivo de dar transparencia a lo largo de este proceso en solidaridad a los mexicanos más afectados por la pandemia. Las empresas filiales de Global Gas: Rama Gas y Mina Gas son las que entregarán el combustible.