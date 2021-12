Aguas Profundas | Pemex quiere su monopolio

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, tiene un encargo muy claro: debe recuperar para la petrolera del Estado el mercado nacional en donde hoy su marca y fortalezas están en claro deterioro. Los privados le han ganado de mano, no puede competir con sus prácticas y entonces toman un camino arriesgado: se apropian el mercado.

Curiosamente el negocio de la comercializadora de Pemex toma como base una idea generada a partir de que es una empresa productiva del Estado; una definición creada a partir de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, es un mecanismo que genera valor agregado a la operación.

La CRE no ha dado nuevos permisos para que operen otras marcas y van a utilizar todo el poder de su mercado para bloquear marcas, productos y actividades de logística que puedan.

Pemex llegó a tener, antes de la apertura comercial del sector, hasta 10 mil estaciones de servicio con su nombre y su producto, actualmente de las 12 mil 500 gasolineras que hay en el país cuando mucho el 70% está en sus manos y los planes que tienen los privados, que están en alianzas comerciales con todas las marcas disponibles o creando sus propios nombres, reducirán a la mitad este monto, es decir, con la apertura Pemex se podría quedar con un 35% del mercado, seguirían como los más grandes, pero eso no les da el poder de control de precios.

La creación de un monopolio virtual en el comercio de petrolíferos derribaría esta opción, le pega a la competencia, Lo mismo pasa en el Gas LP y en el gas natural. Los privados han construido infraestructura suficiente para echar un mercado que no necesita a Pemex, pero es entonces cuando el árbitro juega en contra. La CRE se cierra para el otorgamiento de permisos que le pegan a la estructura comercial de Pemex.

Buzos.

1.-La Comisión Reguladora de Energía, de Vicente Melchi, tiene al menos 5 mil trámites de altas y bajas de equipos de transporte en Gas LP pendientes para autorización. Amarrada desde la Secretaría de Energía de Rocío Nahle, la CRE no se mueve si no le dan una orden directa, convertida en oficialía de partes, el pleno de la comisión sólo autorizó los permisos de Gas Bienestar. De acuerdo con la resolución del pleno el permiso LP/23826/DIST/PLA/2021 Y EL LP/23827/DIST/PLA/2021, ambos otorgados a Gas Bienestar, les permiten dar de alta nuevo parque de distribución de Gas LP desde sus plantas ¿Cuántos vehículos? Los que quieran dar de alta. Mientras el resto de las empresas no puede renovar sus unidades.

2.- Al que Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, quería correr, y lo están salvando o al menos le están dando una salida digna es a Alberto Velázquez García que llegó del brazo de Carlos Urzúa y se quedó cuando tiró el puesto, ahora se va a la comercializadora de petrolíferos, cosas de la vida. Por cierto, nadie conoce al nuevo, Antonio López Velarde.

3.-El 8 de diciembre próximo, en la mañanera, el presidente le entregará el Premio Nacional de Ingeniería al petrolero de cepa Francisco Garaicochea Petrirena, recordado recientemente por ser consejero independiente en Pemex, pero desde la década de los 90 fue líder del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, un dolor de cabeza de todos los directores generales… hasta que llegó la 4T.