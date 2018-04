Aguas profundas | Pemex y Olstor Services, mal negocio

Hace dos semanas Pemex anunció con bombo y platillo que firmó un contrato con la empresa nacional Olstor Services con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de productos petrolíferos.

Bajo el argumento de que el contrato otorga a Pemex Transformación Industrial (TRI) mayor flexibilidad y confiabilidad en el suministro de gasolinas y otros productos petrolíferos para satisfacer la demanda de sus clientes en la zona del Bajío.

Pero, acorde a las costumbres de Pemex, se trata de una operación poco transparente y cuyos términos y condiciones deben darse a conocer.

¿Qué es lo que se quiere saber?

La terminal de almacenamiento en Lagos de Moreno continúa en etapa de construcción y desarrollo ¿Por qué la contrata, si no está lista para su uso?; más aún, porqué aceptó ser el principal off taker contractual,si Pemex no tiene la responsabilidad ni certeza de sus necesidades de Mercado.

Las advertencias que hicieron los especialistas de Pemex es que al ser el principal off taker y asumir una carga no correspondiente quedan como vehículo financiero para que Olstor fuera crediticiamente viable y así poder concluir las obras.

Olstor Services, por su parte, no tiene experiencia en transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos por lo que no hace sentido que Pemex haya buscado un socio inexperto.

La terminal está planeada para que su fuente principal de transporte y por ende de aprovisionamiento para la importación de hidrocarburos sea el carrotanque; sin embargo, hay que recordar como ya lo alertamos en esta columna que Pemex-PMI tienen un severo problema de aprovechamiento de sus carrotanques al no cumplir con los estándares del Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

Pemex debe dar a conocer la tarifa de almacenamiento y maniobras que pactó con su nuevo proveedor y por cuantos años es el contrato.

Cabe recordar que la petrolera mexicana perdió una gran parte del mercado en el Bajío ante la incursión de Exxon Mobil en la zona, por lo que la petrolera no requiere de los eventuales 300 mil barriles de capacidad que está contratando.

Buzos

1.-Este mes se están entregando los equipos de las Brigadas sísmicas de la dirección de Exploración de Pemex y, obvio, con la anuencia del sindicato de plano ya desaparecieron todo el departamento. En total, cerraron las 205 plazas que había entre jubilados, reacomodado liquidados, eso fue en Campeche pero también se cerró la de Veracruz, que tenía unas 40 personas aproximadamente; y se unen a la de Reynosa, que dejó de operar hace dos años. Todas por iniciativa de José Antonio Escalera Alcocer.

2.-Rocío Nahle podría ser la próxima secretaria de Energía con AMLO, y dijo que México no tiene el potencial suficiente de energías renovables. Si alguien sabe de donde sacó el dato se agradece en el correo que está aquí abajo.

mail: lcarriles@la-prensa.com.mx

Twitter: @luiscarrujos