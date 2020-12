Aguas Profundas | Pemex ya debe 2021

No es que seamos aves de mal agüero, en todo caso sólo transmitimos lo que nos cuentan desde la torre de Pemex y hoy la noticia es que las oficinas de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez; y de Administración, Manuel Herrería; convencieron al director general, Octavio Romero Oropeza, de dejar de pagar e iniciar una nueva ronda de negociaciones que terminará en un descuento que deberán asumir los proveedores.

Hasta ahora la cifra va en 40 mil millones de pesos en adeudos a pagar con el presupuesto de 2021. Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores mejor conocidos como ADEFAS reconocidos sólo suman los primeros seis meses de este año y los proveedores consideran que pueden ser, como mínimo, el doble o llegar a 100 mil millones si deciden reconocer todo lo que de verdad deben.

El presupuesto para 2021 en ADEFAS, nos dicen, está topado con las facturas que se alcanzaron a hacer. Nos explican que hasta ahora los planes de la paraestatal se han limitado a ir “pateando el bote” y los empresarios buscaron el apoyo de quienes se suponía podían resolver esto en la Oficina de la Presidencia de la República. De hecho, Alfonso Romo recibió a muchos de estos empresarios, hubo otros que buscaron al Consejero Jurídico, Julio Scherer; intentando lograr el apoyo para un pago de lo adeudado. Nos dicen que otros empresarios, proveedores de muchos años en Pemex, buscaron al titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la búsqueda de soluciones de corto y mediano plazo.

Todos se fueron con las manos vacías. La realidad es que ninguno de ellos pudo hacer gran cosa porque la misión dentro de Pemex Exploración y Producción -que es el único organismo con algo de dinero, pero a punto de la quiebra- sigue siendo la misma: producir más petróleo con menos dinero, sin aceptar la inversión privada dentro de Pemex, con el concepto de farmouts a la mexicana, y sin abrir nuevas rondas petroleras, no importa que la Secretaría de Hacienda espere obtener algo de los privados, no habrá nuevas licitaciones públicas para sacar más petróleo.

Buzos

1.-La telenovela del caso AHMSA está lejos de terminar, de entrada les informamos que es muy probable que se vaya a concurso mercantil y los acreedores deban tomar una posición de recuperación de deuda por unos 40 centavos por peso o hasta menos; que ni de chiste Villacero, así de plano; le dará 200 millones de dólares al gobierno por la compra-venta de Agronitrogenados, el gobierno se tendrá que formar junto con los otros acreedores y armar un caso real, no político o de mañaneras con frases chistosas, para intentar buscar un acuerdo; les contamos que las acciones de AHMSA están en un fideicomiso en donde está Villacero junto con otros inversionistas y que en su momento se habló de que Alfonso Romo les estaba ayudando a conseguir 200 millones de dólares para reiniciar operaciones, pero no consiguió nada de nada. La realidad es que la empresa necesita, más o menos, de mil 500 a 2 mil millones de dólares para reiniciar y eso implica un sindicato de bancos, al menos ocho, con sus respectivos comités de crédito; para salir adelante. Si la 4T quiere un pedazo de AHMSA se va a tener que formar junto con todos los demás acreedores que si han demostrado tener un interés jurídico y económico en la empresa. El gobierno de la 4T tiene que demostrar hechos y eso, lo sabemos, no es justo su fuerte.