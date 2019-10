Aguas Profundas | Recesión y Pemex

En el corto plazo el gobierno anunciará que México entra en recesión económica tras la caída, muy importante, del comercio al mayoreo y al menudeo, una situación que no ocurría desde diciembre de 1994 con el Efecto Tequila.

La recesión, un crecimiento económico negativo menor a cero por ciento, agarra a Pemex mal parado y su informe financiero trimestral trae números para hacer llorar con pérdidas de casi nueve mil millones de dólares. Lo que dice su director Octavio Romero Oropeza es que son parte del saneamiento financiero. Un clásico: la apuesta es que la medicina no mate al enfermo.

Hay temas que la recesión se va a llevar, uno son los proveedores; dice Pemex que les han pagado 124 mil 734 millones de pesos; pero estos recursos no se reflejan en las empresas que no pueden siquiera meter facturas. Ese dinero está en el papel, pero no en los pagos.

Otro es la liquidación de la deuda de corto plazo, 180 mil 868 millones; sólo estos dos rubros acabaron con casi todo el dinero disponible, incluso impuestos por pagar - 44 mil 668 millones de pesos- son 30 por ciento de lo que le debe Pemex a proveedores.

Entonces, el problema no son los impuestos, sino la administración; los acreedores no saben que pasa con el dinero.

Los resultados dados a conocer por la petrolera muestran el enorme subejercicio de la inversión: al 30 de septiembre en Pemex TRI, responsable del Sistema Nacional de Refinación, invirtieron 11 mil millones de pesos de 57.5 mil millones autorizados ¿Gastarán 46 mil 500 millones entre octubre y diciembre? ¿Cómo? Porque el problema es que todos los trabajos de la refinería de Minatitlán no están reconocidos y no los paga.

La recesión va a pegarle muy fuerte a Pemex. De entrada, las inversiones en exploración y producción no están ni cerca de lo esperado, de nueva cuenta, hay errores en la administración de recursos porque su inversión de 8.4 mil millones de dólares refleja un subejercicio presupuestal.

Para Exploración y Producción se destinaron 210.7 mil millones de pesos y se han ejercido, en teoría, 147 mil millones, eso implica que para un solo trimestre gastarán 70 mil millones de pesos, pero el sistema de facturación está cerrado.

La recesión llegó, las calificadoras lo saben y Pemex también, la degradación de la calificación del país está muy cerca y Pemex no puede apuntalar al país, los problemas están a la vuelta de la esquina y ya no hay manera de evitarlo. La apuesta era acabar el año y en 2020 pagar a todos, a ver si queda alguien.

BUZOS

1. El rumor que va en crecimiento es que empresas como Halliburton, Schlumberger, BH y Weatherford se unirían para exigir los pagos, tomar su dinero e irse a donde no los traten tan mal. En otros casos hay empresas que han comenzado a dejar de operar los pozos de Pemex.

2. La gran medida de austeridad para salvar de la quiebra a Pemex es quitar 90 por ciento del presupuesto a la gerencia de comunicación social. Bien por ellos ¿Ya con eso o qué?