Aguas Profundas | Refundar Pemex

Uno de los proyectos que tiene entre manos, según nos cuentan fuentes bien informadas, la secretaría de Energía es tomar el control de Pemex y, prácticamente, refundarlo. Lo que quiere Rocío Nahle es controlar a la petrolera desde las oficinas de la Sener, habilitar una especie de oficina de promoción de inversiones y la creación de clústers de prestadores de servicios, pero no están definiendo el reinicio de rondas petroleras o la asociación de Pemex con otros productores nacionales o extranjeros.

Se dice que lo que quieren son planes de apertura en áreas que distraen recursos como Logística o Fertilizantes, servicios petroleros de perforación o sísmica en aguas someras y en tierra firme. Pero al mantener en manos del Estado los yacimientos de petróleo y gas natural, también se descarta todo lo relacionado con el shale gas; se habla de un calendario para modernización del Sistema Nacional de Refinerías que empezaría en 2021 e inversiones de ese tipo. La cosa es controlar Pemex casi como una subsecretaría.

BUZOS

1. ¿Alguien sabe qué pasa con Marinsa, la empresa de José Luis Zavala, que ya los bancos no le quieren prestar? Porque algo no cuadra. Primero, son a la única empresa a la que Pemex liquidó casi todos sus adeudos en diciembre; segundo, traen retrasos fuertes en su plataforma, las cosas no salen como esperaban en costos y producción, por ejemplo, se dice que desde octubre jaló el pozo Xikin 45, en diciembre fue el Presidente y el director a verlo y salieron optimistas de ahí, pero hasta ahora no han reportado la producción que se supone ya están sacando. Tercero, no pagan a proveedores y éstos empezaron a recortar personal. Muchos ven a la empresa como el próximo Oro Negro de la industria.

2. Los trabajadores petroleros empezaron a afiliarse al Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Pemex, Subsidiarias y Filiales y la STPS ya le dio la toma de nota a Jorge Enrique Zárate Castillo que quedó como secretario general. Así inició su campaña de afiliación nacional con ventajas como una menor cuota sindical y la eliminación de pagos extraordinarios, pero la mejor de todas es que están lejos de Carlos Romero Deschamps y su pandilla. En dos semanas incorporaron tres mil nuevos integrantes, 10 por ciento de su meta; y su fortaleza es en las zonas petroleras del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.

3. En la búsqueda por revolucionar prácticas en favor del medio ambiente destaca Anguiplast, la firma jalisciense que comanda José Anguiano, y que acaba de lograr que la Semarnat le entregue su Constancia por su Plan Nacional Privado Colectivo de Manejo de Residuos de Películas de Polietileno para incrementar la cantidad de residuos aprovechados, disminuir la carga sobre recursos naturales y la vida útil de los sitios de disposición final donde se disponen. A la fecha tiene la capacidad de reciclar cuatro mil toneladas mensuales de plásticos "basura" y reinsertarlos a la cadena de producción.

4.-Finalmente ya hay dos como nuevos comisionados de la CRE: Hermilo Ceja Lucas y Guadalupe Escalante y nos dicen son buenos elementos, aunque no tienen tanta experiecia como para ser comisionados.