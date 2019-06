Aguas Profundas | “Soy la voz de Emilio”

En 2013 recibí una llamada de la Dirección General de Pemex, era Rodrigo Arteaga Santoyo, secretario particular de Emilio Lozoya Austin. Me buscaba con urgencia. Pidió lo alcanzara porque su jefe quería tratar un asunto “muy importante”.

La recepción fue extraña. Prohibido meter libreta, teléfono o mochila. Rodeado de guardias me llevaron a una sala de juntas. "Oiga, esta no es la oficina del director, es esa", le dije.

-Me pidieron lo pasara aquí, fue la respuesta. Me ganó la risa. Aislado en la sala de juntas y luego de un buen rato esperando, llegó un trajeado, engominado y creído personaje, sintiéndose agente del FBI, dijo “soy Rodrigo Arteaga, secretario particular del director”. "Pues pasamos ¿no?", le dije.

-No, la cita es conmigo, tuvimos una fuga de información clave y sabemos que tú fuiste. Entre que me ganaba la risa y moría de curiosidad por saber qué pasaba le dije que, en todo caso, hablaría con el director de Pemex.

- Yo soy la voz de Emilio Lozoya. No quise soltar la carcajada. Me recargué en la mesa para reír mientras el asumía una posición de interrogatorio, brazos cruzados, ojos fijos, cara de duro. Presumía saber todo del director, era agenda y picaporte de su oficina. Además, su protector.

-Yo hablo por el maestro Lozoya, insistía. Pues que hable hoy, que sus cuentas bancarias son investigadas por la UIF, mientras revisan todas las operaciones realizadas en Pemex en su gestión. Que hable. Al fin y al cabo, era “la voz de Emilio”.

BUZOS

1.-Dicen que diversos empresarios del sector petrolero han sido citados en Polanco para hablar con el empresario tabasqueño José Alejandro Reyes Zeind, que asegura ser el operador de negocios del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el filtro para obtener contratos. Se cuenta que la cita ofrecida con el director no tiene precio. Pero, hay una comisión de 20 por ciento sobre los contratos obtenidos más la certeza de que estarán a salvo de la lista negra de proveedores vetados en la 4T.

2.-Fabio Massimo Covarrubias fue quien vendió Fertinal a Pemex en el 2015 y ahora mismo se subió al ring con Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, para discutir la operación. De nueva cuenta, la idea de comprar, tanto Fertinal como AGN, no fue de Pemex, fue del gobierno federal.

3.-La relación entre IEnova y CFE, no mejoró pese a las reuniones que tuvieron de febrero a la fecha. Ayer CFE anunció el inició de un proceso de arbitraje para evitar el pago de 899 millones de dólares por el gasoducto marino de Texas a Tuxpan.

El problema es que es un compromiso por contrato. Una cláusula dice que, en caso de retrasos por fuerza mayor, CFE se compromete a pagar, con el entendido que los meses que paga se le reembolsarán al final. CFE NO pierde, paga por adelantado.