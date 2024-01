Aguas Profundas | Un triste rescate para Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador va a dejar todo a medias en Pemex, bueno, ni Rocío Nahle se quedó a ver el desastre en el sector energético, apenas pudo hizo lo que criticó siempre: botó el puesto.

Empecemos con la producción de crudo, la meta era 2.2 millones de barriles diarios, hoy en el mejor de los casos van a llegar a 1.8, es decir, crecieron en 5% cuando debería ser 30% “porque ellos sí sabían cómo hacerlo”. No pudieron ni de broma

Están explotando muy mal los yacimientos heredados del neoliberalismo, de acuerdo con los datos disponibles, al menos el 30% de los campos que eran productivos en el sexenio pasado dejaron de ser referentes por falta de inversión y abandono de los mismos.

Datos del IMCO nos ponen con los pies en la tierra sobre el rescate a Pemex. Su análisis señala que Pemex deberá amortizar la mitad del saldo total de su deuda en cuatro años, entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2027, lo que significa aportar 51.6% del total, unos 57 mil millones de dólares.

De nuevo, el IMCO señala que el saldo de la deuda con proveedores y contratistas al cierre del primer semestre del año pasado era de 231.2 mmdp. “Este monto es 423.7% (187.0 mmdp) superior al reportado al 30 de junio de 2011 (44.1 mmdp).

El Sistema Nacional de Refinación operaba en el 2018 al 39% de su capacidad y al cierre del año pasado fue del 44%, un crecimiento marginal, pero ahora, en el mejor de los casos, si todo les sale perfecto llegarán al 50% aunque en realidad no hay mucho margen de que esto ocurra porque hay algunas plantas que tienen paros por semanas y en algunos casos por meses.

¿Rescate? ¿Dónde?

Buzos

1.- Sería bueno que al actual gobierno mexicano le cuenten lo que hizo el presidente de Colombia, el ex guerrillero Gustavo Petro, que desde el 26 de diciembre reglamentó el desarrollo de la transición energética y definió como Comunidades Energéticas a “grupos organizados de usuarios naturales o jurídicos que pueden asociarse para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovable, combustibles renovables y recursos distribuidos”. De esta forma buscan aumentar la cobertura y garantizar el acceso de las poblaciones vulnerables. Además aumentar la participación de los usuarios como generadores y gestores de fuentes no convencionales, renovables y energía distribuida; además de descarbonizar la economía; desarrollar la economía local y territorial y ofrecer condiciones económicas asequibles al servicio de energía para comunidades vulnerables. Todo esto ya se tenía en México y la 4T, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo echó para atrás. Todo.

2.- Según Octavio Romero, director de Pemex, la tan prometida ‘soberanía energética’ se logrará en 2025. La realidad es que hay un retraso en las promesas más importantes de esta administración. Rescatar a Pemex se trató de aumentar la producción que en cinco años pasó de 1 millón 701 mil barriles por día (Mbd) en 2019 a un millón 876 Mbd en 2023 y se intentó recuperar, modernizar y tener la infraestructura necesaria para refinar y distribuir lo producido, es decir, contar con el almacenamiento y el transporte necesario. El Programa de Rehabilitaciones del Sistema Nacional de Refinación invirtió unos 75 mil millones de pesos en todo el sexenio, lo que ha permitido duplicar la refinación y además incrementar el almacenamiento en un 34%.