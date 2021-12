Aguas Profundas | Vienen apagones y escasez de Gas LP

Para este invierno lo mejor que puede hacer es comprar velas y lámparas e intentar mantener una buena relación con su distribuidor de Gas LP porque la posibilidad de que grandes ciudades tengan problemas de abasto de electricidad y del combustible son muy altas. Esta es la historia.

Si bien la actividad económica está aún semiparalizada y los picos de la demanda pueden no ser tan pronunciados, sí puede haber apagones y escasez de Gas LP porque no se hicieron las inversiones correspondientes.

En el Centro Nacional de Control de Energía hay opiniones diferentes a la de CFE y creen que el consumo de invierno puede generar un enorme estrés en el Sistema Eléctrico Nacional y hay varias regiones que pagarían los platos rotos y tener apagones, hablamos del noreste, del Valle de México y el Bajío que enfrentarían problemas serios. En el sur no hay mayor problema, excepto que no quieren pagar.

En el caso del Gas LP las cosas no mejoran. Aunque la IP hizo compras importantes para mantener sus terminales con suficiente producto para enfrentar el invierno, Pemex TRI tomó la decisión de no hacerlo, su apuesta hoy no es comprar futuros sino ir al mercado spot donde, hasta ahora, se mantiene vivo porque agarró un pico de sobreoferta muy importante y atípico.

Pemex, nos dicen, no fue al mercado de futuros y está cubriendo sus necesidades un barco a la vez, y le ha salido bien, han podido conseguir Gas LP relativamente barato, pero es algo que va a cambiar pronto y podrían agarrar a Pemex con los dedos en la puerta.

El combustible obtenido en el mercado spot le sirve en el corto plazo, pero hacia el invierno no tiene gran cosa y mientras más se tarden en contratar más difícil va a ser conseguir mejores precios.

Las advertencias se le han hecho llegar a la Secretaría de Energía, que se supone es la cabeza del sector, pero hasta ahora no se tiene noticia alguna de que la CFE o Pemex le expliquen algo a la titular de la dependencia, Rocío Nahle.

Entonces, mantenga su tanque de Gas LP lo más lleno posible, y tenga a la mano sus velas y lámparas. Recuerden, los patriotas de la CFE decidieron que era muy caro invertir en líneas de transmisión porque eso es de fifís.

Buzos

1.-El Ejército es quien lidera la lucha contra el robo de combustibles sólo en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Puebla. Nada más, aunque lo haga en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, CRE, ASEA y Pemex y se supone que pronto le van a dar Hidalgo, a ver qué pasa.

2.- La calificadora S&P ratificó la calificación para deuda soberana en BBB, con perspectiva negativa ¿Saben porqué? Desconfianza, incertidumbre jurídica y la propuesta de reforma energética de la 4T.

3.-Nos dicen que Antonio López Velarde es quien se va a quedar definitivamente como director de Finanzas de Pemex, con apoyo de la SHCP y de la Sener que sacaron a un peón del director de Pemex, Octavio Romero: El titular de la Auditoria Interna de Pemex, Francisco Javier Vega Rodríguez. Así es, el mismo que determinó que Miguel Ángel Lozada, Héctor Salgado y Luis Galván, funcionarios de Pemex Exploración y Producción, no tuvieron nada que ver en la llamada Estafa Maestra aunque siguen tomando decisiones desde oficinas alternas a Pemex.