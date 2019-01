Ahora, ¡de acero!

No para de inventar. El señor Trump y sus ocurrencias se vuelven película de terror, con la salvedad de que siempre afecta a millones de sus desgobernados.

Con una Cámara Baja, de mayoría demócrata, su obsesión por obtener fondos para construir el muro con México, se topó con la realidad. El Congreso rechazó los miles de millones de dólares, que presentó en el presupuesto para ese fin. Ante la negativa usó un recurso inherente a la presidencia estadounidense, que es el decreto conocido como el “Shutdown” (Cierre de las oficinas federales).

Suena grotesco, pero la medida obliga a la suspensión de todas las actividades de quienes laboran en esas instituciones. Los empleados, mientras persiste el diferendo, no cobran, por lo que se ven obligados a encontrar otros medios para lograr la subsistencia.

Se suspenden todo tipo de trámites, investigaciones en curso, entrega de información y, negocios, inversiones, parques nacionales, museos, archivos y cualquier asunto que atañe a la administración se queda en vilo, hasta que se reanuden las operaciones.

A lo largo de distintos Regímenes se ha vivido esta discordancia, aunque hasta ahora, sólo en una ocasión –siendo Obama presidente y la mayoría legislativa republicana- el conflicto duró 17 días. Con el demencial Ejecutivo en turno, el problema sigue y lacera, ya no sólo la economía de quienes no cobran, sino en general la de los negocios y servicios. Si no hay sueldo no hay gasto.

Con un discurso cada vez más violento, Trump amenaza con declarar una emergencia nacional, de no salirse con la suya. El jueves se reunirá en la frontera, con sus encargados de seguridad y servidores públicos relacionados con el tema.

Declara que la construcción ya no será de concreto, sino de acero, lo que según él, revitalizará a la industria. Insiste en que se pondría un alto al 99 por ciento de la inmigración y que se acabaría con el “crimen” en su territorio (Como si sólo los hispanos fueran los culpables de los índices delictivos). La prensa está llena de historias de ciudadanos desesperados frente a la imposibilidad de acudir a su fuente de empleo. Son personas que viven al día y no cuentan con ahorros para hacerle frente a esta contingencia.

Un sector de los más perjudicados es justamente el de los servicios de inmigración. Quienes trabajan en los aeropuertos sí tienen que presentarse y miles han dejado de hacerlo, argumentando que ya no tienen ni para pagar la gasolina.

Otros se afligen de pensar en la carga que les espera cuando se reanude la chamba. El rezago aterra a quienes tendrán que resolverlo sin que ni siquiera se les cubran las horas extras.

El lenguaje del odio y la división, tan propio del populismo Trumpista, logra su objetivo. Una sociedad dividida se confronta y saca lo peor de sí misma. El Divide y Vencerás resulta falso y a la larga por completo contraproducente.

Trump conserva la base que votó por él, aunque los trabajadores federales, que están sufriendo la gota gorda, empiezan a alejársele. Conozco científicos, que echan espuma por la boca: el cierre acabará con experimentos irrecuperables.

En su obstinación por reelegirse, el muro le viene como anillo al dedo, en vista de las muchas investigaciones en su contra y la pérdida de la conveniente mayoría legislativa.

También los demócratas corren el peligro de caer en su popularidad, al negarse a llegar a un acuerdo. Habrá que ver hasta donde se tensa la cuerda, antes de que acabe de romperse.

