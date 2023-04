Ahora el plan C

El pasado 30 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral concedió medidas cautelares a la solicitud presentada por la representación del Partido de la Revolución Democrática, respecto de la declaración del presidente de la república en su mañanera del día 27 de marzo, en la que textualmente dijo: “…que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación…”

Se trata de un episodio más de una historia de nunca acabar. Sabemos que desde 2007 México construyó, con el impulso de la izquierda, cuyos personajes en su mayoría hoy forman parte de la 4T, un modelo cerrado para la contienda electoral, que prohíbe el uso de recursos públicos para fines electorales y que fija límites a los servidores públicos para no vulnerar el principio de equidad en las elecciones.

La determinación del INE no debe pasar inadvertida en pleno desahogo de los procesos comiciales en Coahuila y Estado de México y ante la proximidad de los procesos concurrentes 2023-2024. La Comisión de Quejas ha hecho valer los criterios aplicables a estos casos, dado que los principios de imparcialidad obligan a los servidores públicos a que los recursos públicos no se usen con fines políticos o electorales, además de que no tienen permitido, por la naturaleza de sus cargos, realizar actividad alguna que influya en los procesos electorales y afecte, presione o coaccione la libre voluntad ciudadana.

De nuevo, desde la eficaz tribuna política de las mañaneras, el presidente incumplió los límites que la constitución le impone en su carácter de servidor público de la mayor relevancia. Ya lo hizo durante las elecciones 2021, 2022, la consulta popular y la revocatoria del mandato y, en mi opinión, lo seguirá haciendo sin mayores consecuencias, a menos que el tribunal tome decisiones realmente inhibitorias y haga cumplir las cautelares ordenadas por el INE, a riesgo de seguir sufriendo las constantes embestidas del poder que siempre buscan minar la credibilidad y la legitimidad de las autoridades electorales.

En este caso, coincido con la decisión tomada por el INE, porque es evidente la afectación al principio de imparcialidad. El presidente se ha pronunciado, sin mencionarlos, en contra de los partidos de la coalición opositora e hizo un llamado expreso a que no se vote por ellos, lo hizo en la víspera de las campañas locales ya en curso, cuando hay una disputa electoral por la entidad federativa con la mayor cantidad de electores y con la implicación que puede tener, en especial para el PRI, que de ganar por la vía de un gobierno de coalición, tendría expectativas de continuar siendo un partido de cobertura nacional o, por el contrario, de correr el riesgo de convertirse en partido testimonial.

Todos los servidores públicos, sin excepción, con independencia de sus colores partidarios, están obligados a observar los límites que la ley les impone, son normas vigentes, que los obliga por igual, no pueden favorecer a un partido o candidato usando recursos públicos o la posición del encargo que ostentan, así se trate del presidente o de las y los gobernadores, más aún si ello no implica restricciones a su libertad de expresión.





Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos