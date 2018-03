Ahora van sobre los gasolineros

No se emocione, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por denuncia para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel, pero no implica que vayan contra los empresarios gasolineros por los precios de los combustibles, no, van sobre ellos porque existen razones para pensar de que hay malas prácticas en este negocio.

La reforma energética obligó a los gasolineros a crear esquemas que les permitieran sobrevivir, desde clubes de compras hasta la creación de empresas nuevas o la venta de su infraestructura así en el último año 10% cambió de razón social, es decir, entre mil 200 y mil 500 gasolineras cambiaron para poder reducir costos, mejorar su proveeduría, su logística y sus combustibles

¿Cuál es el problema? Bueno, las concentraciones ilícitas pueden generar una conducta anticompetitiva si impiden la competencia, por eso es obligatorio que, en caso de que se cree una nueva empresa o club de compras, pues tienen que avisar, de forma preventiva, que lo van a hacer.

Roberto Días de León, presidente de ONEXPO Nacional, considera que hasta ahora no se han identificado de forma específica ni definitiva los actos que pudieran constituir una violación a la Ley Federal de Competencia Económica, y entendemos de ese aviso que no está determinado a quién o a quienes se les deberá oír en su defensa (como la propia ley lo indica) si resultan probables responsables de una infracción.

A reserva de revisar el periodo legal y confirmarlo, este va de 30 a 120 días hábiles y es un plazo que pudiera prorrogarse hasta por cuatro ocasiones. Por otra parte, lo que se establece es que la información que presenten las empresas es de carácter confidencial tanto de quien denuncia como de a quien o quienes se investiga, en tanto no se llegue a una final resolución.

¿Les gusta? Pues tanto como una inyección. Hay que recordar que la ONEXPO Nacional y sus asociaciones han celebrado con la Cofece una declaratoria en materia de competencia, como parte del nuevo marco normativo aprobado, y a ese marco se apegan las sesiones y las actividades institucionales de la organización, de alguna forma, sabían que la investigación se les vendría encima y se quisieron preparar.

¿Y Pemex? Bueno, el caso es que es la empresa más grande del país y no habrá consideraciones para nadie, la empresa deberá responder los requerimientos de la autoridad competente.

Buzos

1.-Carlos Treviño, el director de Pemex, se fue al CeraWeek. Se le ocurrió decir que el evento les va a servir para internacionalizarse y buscar socios, pues ya entonces que cierren la CNH.

2.-No pierda de vista a Soni Gas, hasta donde sabemos será de las primeras gaseras en ser revisada con lupa en la investigación de la Cofece.

3.-Otro actor a tener a la vista es una ferroviaria: Kansas City Southern de México que es quien mueve grandes cantidades de combustible importando desde EU.

