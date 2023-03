Ahorro, bancos y crisis

Dos semanas de turbulencia en los mercados financieros por la quiebra de tres bancos en Estados Unidos, y uno que probablemente lo hará en Suiza, trajeron de nuevo preocupaciones sobre un colapso económico mundial, alimentado por una recesión que no llega, pero cuya sombra tampoco se va, que seguiría a una pandemia que alteró por completo el comportamiento de la economía del planeta, uno que por improbable que se lea favorece a México.

No vayamos muy lejos, hace menos de tres años lo reclamos sobre las medidas que se habían tomado para enfrentar el freno de la economía para tratar de contener los contagios vaticinaban una catástrofe. Hacíamos lo contrario al resto del mundo y eso parecía carecer de todo sentido. Bueno, a la distancia fueron esas decisiones las que permiten a analistas, bancos e instituciones económicas proyectar un crecimiento como si estuviéramos en una realidad aparte.

No me crea a mí, revise las declaraciones de la Convención Nacional Bancaria de hace unos días y diferentes actores, con poco en común en estos tiempos, coinciden en que México está en una posición tan sólida que la quiebra de bancos en Estados Unidos no le afecta.

Mirar los estados financieros de las instituciones bancarias que operan en México confirmaría esa afirmación por el nivel de capital, de reservas y de operación, en una economía que rebotó de la caída que significó la pandemia, pero que además probó que las medidas rigurosas adoptadas dieron resultado.

Revisiones del PIB al alza, estabilidad en el tipo de cambio, anuncio de inversiones espectaculares (y otras no tanto, aunque igual de importantes), control paulatino de la inflación, y el fenómeno del “nearshoring” que ya concentra a empresas de todos los continentes que desean seguir vendiendo bienes y servicios al principal mercado del planeta.

Ya vivimos en el pasado el riesgo de “administrar la abundancia”, solo que estamos en un cambio de época en el que la política económica se ha subordinado a la del bienestar social y no al revés. Estas son consecuencias de un programa riguroso de austeridad oficial, recursos a programas sociales universales y la inversión en áreas que fortalezcan un activo que se pensaba perdido en medio de la globalización: la soberanía.

Uno de los hecho que han contagiado a los mercados de temor es el efecto que tuvo la impresión de dinero para apoyar a familias y a negocios por el cierre de actividades provocado por la pandemia. Nada más que esos programas no fueron eficientes del todo, hubo abuso y generaron las condiciones de inflación que nadie esperaba.

Aquí, a pesar de la crítica, determinar cero endeudamiento y un polémico enfoque de ayuda a los sectores más vulnerables, por encima de aquellos que siempre salían favorecidos por la protección, hizo que la mesa se volteara a favor en el mediano plazo.

Tan puede seguir ocurriendo de esa manera, que las dos primeras acciones -que para el viernes no habían servido de mucho- fue anunciar un rescate de ahorradores y la inyección de capital de media docena de bancos a uno de los caídos en desgracia en Estados Unidos.

El fondo de este tema es la conducción de una economía nacional que ya no parece depender de las condiciones financieras de mercados que apuestan al riesgo y luego no consiguen respaldar sus aventuras. Silicon Valley llevaba al menos veinte años jugando a una ruleta que por cada “unicornio” producía cien fracasos y uno que otro esquema de fraude piramidal.

Para nosotros los ciudadanos la reflexión sigue siendo la misma: prudencia, ahorro, confianza en la economía nacional, en las decisiones que se tomaron en su momento y en un gobierno del que podrán decirse muchas cosas, pero ninguna que señale un manejo irresponsable de la economía.