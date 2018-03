“Ajo y agua”

Alemania nos puede golear

El partido contra Croacia es un juego que se había planificado para ser simulacro de lo que será el duelo mundialista contra Alemania, dada la fortaleza en cuanto a sus individualidades y, claro está, por su juego colectivo. Se trata de una selección más competitiva y más madura en cuanto a experiencia de partidos internacionales se refiere que Islandia, que ha sido una revelación, pues logró clasificar por primera vez en la historia a una Copa del Mundo y será una incógnita para nosotros.

Después de ver la superioridad del equipo mexicano sobre Islandia, a la que venció con claridad, debo decir que contra los croatas de ninguna manera va a ser lo mismo. No sé si las bajas de estos seis jugadores (Danijel Subasic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic y Nikola Kalinic) son por estrategia o realmente por lesión. Habrá que creerles a ellos, ya que han estado informando que por lesiones no podrán estar en este juego contra México.

La reacción de Juan Carlos Osorio fue manifestar que de esa manera no le va a servir del todo el partido de preparación por lo que él había contemplado. Espero que esto no sea un pretexto o una justificación. Y bueno, pues inmediatamente hubo reacción y respuesta por parte de los croatas. Cabe recordar que el estratega del Tricolor también hace rotaciones y muchos despistes para que sirvan también de engaño. Yo comenté anteriormente que Osorio sabe que lo están analizando tanto los alemanes, que son nuestro primer rival, como los suecos y los coreanos, luego entonces no se debe sorprender si al igual que él, los croatas decidieron hacer rotaciones.

El simulacro que se estaba haciendo contra Islandia era como hacer ver que se estaba enfrentando a Suecia, y el de Croacia es como si estuviéramos jugando contra Alemania; entonces, si está jugando un tanto al despiste, pues a Osorio le dieron una “probada de su propio chocolate”.

A pesar de lo anterior, el partido para México tendrá que ser como un ensayo para lo que viene, porque estos duelos de fecha FIFA son marcados para encaminarte a la Copa del Mundo y no se deben desaprovechar. Así como ante Islandia habrá sacado conclusiones favorables, y los que vimos el partido también observamos cosas positivas y otras no tanto, ya que paralelamente uno estuvo viendo el juego de Alemania contra España, y realmente me quedé gratamente sorprendido por el nivel de juego que tienen ahora a escasos días de que arranque el Mundial.

Por el nivel de coordinación, el estilo juego y la armonía que mostraron ambos equipos, realmente es cuando te das cuenta que son selecciones a las que se les tiene que tener demasiado respeto, por no decir miedo, y todos los que tuvimos oportunidad de verlos estaremos de acuerdo en que son equipos que de verdad dará temor enfrentar.

En el futbol puede pasar de todo, y por eso la Selección Mexicana se tendrá que preparar con la mentalidad de hacer partidos fuertes, y en muchas ocasiones esa transformación ha servido para dar buenos juegos. Entonces, ¿por qué no darles un susto a los rivales mundialistas?

Ya comenté en una de mis columnas que ganarle a Alemania es un triunfo importante, un milagro, y ojalá que no nos metan cuatro, cinco goles, porque eso va a influir mucho en el estado de ánimo de los jugadores y del mismo cuerpo técnico, que sabe perfectamente de la fortaleza que tienen los alemanes.

Si la exhibición que vimos contra España vuelve a mostrarse, será muy difícil que podamos ganar o cuando menos empatar, pero creo mucho en la calidad y el talento de los jugadores mexicanos, no tanto en la estrategia o la táctica a desarrollar que ni el propio Osorio creo sabe bien cómo aplicar para jugarle a Alemania. Ya veremos cuál será su decisión final, qué planteamiento y parado táctico presenta. Me atrevería a decir que a Alemania se le tendrá que jugar con mucho respeto, y el hecho de jugar en defensa con una línea de cinco y luego cuatro centrocampistas y un solo delantero referente en punta, para que cuando se defienda se haga con un parado 5-4-1 y a la hora de atacar habrá que sacar a un central para meter un contención que se incorpore a uno de los centrocampistas, para hacer el 4-4-2 que estaría muy bien balanceado.

Yo, como entrenador, desde fuera creo que ese es el parado táctico que me gustaría hacerle a Alemania para procurar no recibir gol en los primeros 20 o 25 minutos; de esa manera podría ir sobrellevando el partido y la misión fundamental será no recibir gol en el primer tiempo. Si la Selección tiene el primer tiempo sin gol, podemos sorprenderles en contragolpe. La única manera de ganarles es que ellos tengan una mala actuación y que nosotros salgamos mostrando la mejor imagen; de no ser así y no tener las precauciones y se le juega al tú por tú, me temo que nos van a hacer cinco goles. Esperemos que saquen el profesionalismo y si el parado táctico no es el adecuado, lo rectifiquen en el terreno de juego; si no, pasará lo mismo que aconteció en la Copa Confederaciones, en la que se tuvo la oportunidad de rectificar con los cambios, pero las decisiones no se tomaron a tiempo.

Después de todo lo analizado, estoy seguro que Juan Carlos Osorio no ha dormido bien últimamente y no podrá hacerlo en muchas noches previas a la Copa del Mundo.

¡Que te lo digo yo!