“Ajo y agua”

Quiero ser presidente de la FMF

Los genios del futbol mexicano siguen dando de qué hablar; nunca se detienen, y ahora resulta que se quieren entretener con la idea que a alguien se le ocurrió para intentar hacer algo para el beneficio económico de los equipos, pero, claro está, sin pensar un solo momento en el beneficio deportivo que se podría obtener, un tema que poco les ha interesado. Entonces, lo que harán es castigar más de lo que desde hace muchos años castigan: el crecimiento del futbol mexicano, al que en lugar de cuidar y alimentar, lo dejan en el abandono.

Por eso ya es hora de que se tomen decisiones que busquen la mejora de la Liga, de la Selección, de la Federación, de la Asociación de Árbitros, de la Asociación de Futbolistas, y que todas ellas se manejen de manera autónoma, y dirigidas por la gente que realmente quiere, ama y cuida el futbol. Somos muchos los ex futbolistas y gente que vive por y para el futbol que perfectamente podemos ocupar esos puestos y tomar decisiones con las que se busque que siempre vayamos a mejor puerto.

Indudablemente que los dueños de los equipos de futbol, que regularmente son empresarios, que tienen el dinero suficiente para darse su gusto de tener un juguete que es un equipo de futbol, lo usan tanto para divertirse como para hacer más dinero, para presumir y conseguir negocios alternos que puedan alimentar más sus fortunas.

Ojalá que los dueños puedan tener la coherencia para realmente tomar las decisiones que se necesitan tomar de inmediato en este país, porque los mexicanos requerimos tener al frente a gente con capacidad, con conocimiento, que sean profesionales, que tengan vocación para estar en los puestos claves, que podamos guiar a este país con tanta urgencia de ello, y esto lo estoy hablando en todas las áreas, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo administrativo, en lo periodístico, en lo deportivo; estoy hablando en términos generales. Todos los mexicanos debemos presionar, exigir, y dejar bien claro que ya no podemos seguir con este mismo sistema en el que hemos sido atropellados durante tantísimos años.

Ojalá vengan cambios importantes y sistemas sanos que nos guíen por el camino del crecimiento al nivel y a la velocidad que este país merece, ya que México es una de las naciones más poderosas del mundo y lamentablemente un porcentaje muy elevado de los habitantes nacidos aquí no están contribuyendo para las exigencias que tenemos en nuestro territorio a nivel general. La infraestructura, los kilómetros cuadrados que tenemos para trabajar la tierra, los litorales con el mar, el petróleo, entre otras muchas otras riquezas. Así que este país requiere un cambio de sistema. Necesitamos ser profesionales todos y trabajar todos. Hay muchísimas cosas en qué hacerlo en este país, pero hay mucho descuido y nos vamos a la cómoda y fácil, por no decir otra palabra, extendiendo la mano y exigiendo tener algo que no se ha ganado. Y es que para merecer y tener, hay que trabajarlo todos los que deben trabajar y ser profesionales. Obviamente no me refiero a los menores de edad, a ellos hay que darles, a todos, educación, estudios, capacitación, preparación para contribuir a la causas de este gran país.

Si hablo de profesionalizar a México, es que debemos tener a los mejores en los puestos más importantes y que tomen las decisiones que realmente nos benefician a todos, no solamente a unos cuantos. El poder y la riqueza tienen que estar mejor repartidos, ya que en la actualidad solamente los tienen unos pocos, y esos pocos no nos dejan crecer a otros que pudiéramos tener poder y dinero. También en otras áreas hay acuerdos como los que existen en el futbol, como el llamado “Pacto de Caballeros”, que más bien es un “Pacto de Tiranos”.

Espero que esta amenaza, por llamarle de alguna manera, de que no va a haber ascenso y descenso, sea para probar cuál es la reacción primero de los futbolistas; segundo, de los dirigentes; tercero, de la opinión pública, y eso lo habrán hecho a propósito para ver si esto puede colar o no. Me parece han utilizado a Enrique Bonilla como conejillo de indias, siendo el portavoz para ver cómo le responde todo el mundo, y esto está sirviendo para que se den cuenta que hay unión y fuerza para no aceptar estas decisiones.

Los dueños deben entender que los que debemos estar a su lado, orientándoles, asesorándoles, somos los que tenemos los conocimientos, la capacidad, y sobre todo el cariño y el amor a este deporte que es el más bonito del mundo. Muchos le debemos tanto a este deporte que queremos tomar las decisiones que sean las más convenientes.

Los ex futbolistas y expertos en este deporte son los que deben estar en los puestos más importantes del futbol mexicano. Yo quiero ser presidente de la Federación Mexicana de Futbol, pero con autonomía, y quiero tener colegas que ocupen puestos en la Liga, en la Selección Nacional, y que haya un ex árbitro con autonomía al frente de los silbantes, así como una Asociación de Entrenadores, autónoma, también, para proteger sus intereses, y que entre todos trabajemos por el bien de todos, haciéndoles ganar mucho más dinero a los dueños de lo que ganan ahora, y una idea inmediata es que la transmisión de los partidos de la Liga Mexicana sean vendidos al exterior, como lo hacen el futbol inglés y el futbol español, que reciben miles de millones de dólares por ese concepto, así como la transmisión de los partidos de la Selección que deben ser mejor comercializados. En términos generales se trata de imitar a los ingleses o españoles en cómo manejan su futbol y eso realmente es envidiable.

En México deberíamos trabajar en un proyecto mediante el cual se busque que haya emoción y dramatismo arriba y abajo, y creo que con la medida de acabar con el ascenso y el descenso nuestros dirigentes van justamente en el sentido contrario.

En pocas palabras, lo que quiero es profesionalizar el futbol, mexicano.

