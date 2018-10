Ajo y agua | Al América le hace falta efectividad

Como suele suceder cada que se acerca un Clásico, en esta ocasión se hizo mucho ruido e incluso se llegó a decir que iba a ser trascendental para ambas escuadras, ya que se podía aprovechar el subidón de tres puntos para colocarse uno en el primer lugar de la tabla, en este caso el América, y al otro para acercarse a la zona de clasificación.

El partido fue intenso al principio, pero en el transcurrir del juego se notó la superioridad de las Águilas, que aprovechando su calidad de locales y su notable mejor nivel, impusieron sus condiciones en la cancha y esto se reflejó en las cinco o seis ocasiones claras de gol que tuvo durante todo el partido, mientras que el Rebaño Sagrado apenas generó dos. El resultado justo era favorable para el América, que se mostró superior en todos sentidos, pero no registró un buen porcentaje de efectividad, porque lo normal, de acuerdo con el análisis que estamos haciendo, hubiera sido un 3-1 a favor de las Águilas del América.

Y el que regresó a las andadas en esta jornada 11 del Torneo de Apertura 2018 fue Cruz Azul, pues luego de mantener el invicto durante ocho jornadas, ahora suma dos derrotas de visitante y esto definitivamente le corta el buen paso y ritmo que llevaba en esta temporada, en la que incluso se le ha señalado como una de las escuadras favoritas para alzarse con el título. Estas dos derrotas, así como las dos expulsiones sufridas ante Pachuca, dejan ver que hay problemas en el equipo que se deben atender de manera inmediata para que no se les escape el buen torneo que han desarrollado hasta ahora.

Por lo que toca a las expulsiones de José Madueña y Milton Caraglio, me parece que fueron justas, especialmente la de Caraglio, quien realizó una entrada criminal por atrás. Esta acción debe ser sancionada duramente, porque si se analiza la jugada simple y sencillamente vamos a concluir que Milton Caraglio puso en riesgo la integridad física de un compañero de trabajo. Jugadores así no los queremos en México; los repudiamos, los rechazamos.

A los que no entiendo qué les pasó fue a los Pumas. Las cosas iban muy bien con el resultado en la jornada dominical, al ir arriba en casa 2-0.

Creo que ese marcador debía ser suficiente como para no dejar que se escapara la victoria. Ahora bien, si sucedió así es porque hubo equivocaciones en el manejo del partido y David Patiño, junto con los jugadores, deben saberlo.

Esa ventaja en casa no se debe perder nunca, y el punto en casa deja sabor a derrota, como a su vez el juego alegre y abierto de los comandados por Enrique Meza hacen que el empate en Ciudad Universitaria les sepa a victoria.

Nuevamente Tigres está mostrando el empaque de querer primero llegar a la Liguilla y ya después instalarse una vez más como uno de los favoritos para levarse el título.

La experiencia, la madurez y el manejo del partido fue muy al estilo ya conocido de Tigres y del mismo “Tuca” Ferretti, y a pesar de tener una de las mejores, si no es que la mejor plantilla en el futbol mexicano, tienen en André-Pierre Gignac a un jugador que es garantía, y eso tiene un gran valor.

León aprovechó el bajo nivel que ha estado mostrando el Veracruz desde hace ya un buen rato.

No sé si es el equipo que más se está aprovechando de la situación de que no hay descenso como para no darle ni la importancia ni la seriedad que se debe a un equipo de Primer División. Al León le está sirviendo el cambio de entrenador, ya que la motivación y confianza que da esto lo están aprovechando muy bien.

Esperemos que el buen manejo de Nacho Ambriz se mantenga hasta el final del campeonato para así mostrar la equivocación tan grande que cometieron al traer al entrenador uruguayo Gustavo Díaz, que era un nefasto.

El Atlas, que ni de chiripa ganaba, se ha encontrado con un triunfo que no sé si haya sido justamente obra de lo ya mencionado, una chiripa, o es una señal de recuperación del cuadro tapatío, y esto no lo supo aprovechar un equipo como Toluca, que estaba teniendo un buen desempeño, y esto nuevamente nos hace valorar que en la Liga Mexicana hay muchos equipos muy irregulares.

Monterrey está mostrando jerarquía, y más en su campo, luego de que andaban con ciertas dudas en este torneo. El contundente 3-0 a Xolos les permite tomar oxígeno a los jugadores, pero sobre todo a la dirección técnica que encabeza Diego Alonso y que estaba siendo cuestionada. Es oxígeno puro para el Monterrey, donde ya están pensando obviamente en la Liguilla, como es su obligación por tratarse de un plantel que está bien conformado.

Y ya que de obligación hablamos, otros que deben pensar siempre en la Liguilla son los llamados grandes: América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, a los que se suma Tigres, un equipo que se ha fortalecido considerablemente y que ahora es uno de los obligados.

¡Que te lo digo yo!

@hugosanchez_9