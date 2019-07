Ajo y Agua | Cuidado con el América

En la primera jornada del Torneo Apertura 2019 se vieron cosas muy interesantes, pero especialmente se pudo apreciar que renació la esperanza y la ilusión entre los aficionados que desde ahora hacen todo tipo de pronósticos con la esperanza de ver a su equipo campeón.

Inició la Liga MX, con la edición del Torneo Apertura 2019, y con ella retornaron la vida y el colorido a los estadios del país. La verdad es que se vieron cosas muy gratas, pero especialmente pudimos apreciar que renació la esperanza, la ilusión entre los aficionados por ver campeón a su equipo.

Sin duda, lo más destacado se ofreció sobre la cancha del estadio Azteca, donde América y Monterrey se enfrascaron en un duelo de gran atractivo, con dos contendientes que, desde ya, demostraron que son aspirantes al título, pues a pesar de tratarse apenas de la jornada 1 del torneo, Águilas y Rayados mostraron equipos equilibrados y con gran poderío ofensivo. El triunfo fue 4-2 para los pupilos de Miguel Herrera quienes, creo, darán mucho de qué hablar esta temporada.

Y qué decir del campeón del futbol mexicano, los Tigres de Ricardo “Tuca” Ferretti, que con una buena demostración futbolística ante su afición, dieron cuenta de los Monarcas de Morelia por contundente 4-2.

El León, por su parte, quiere volver a ser protagonista en la liga mexicana, y superó con facilidad (1-3) al Pachuca, mientras que los Pumas arrancaron el torneo con el pie derecho y en calidad de visitantes se impusieron 0-2 al San Luis, donde, además, los universitarios, ya bajo la batuta de Michel, se mostraron bien parados atrás y con buenas variantes a la ofensiva.

Entre los llamados grandes, al que no le fue bien fue a Chivas, que con todo y la ilusión de sus aficionados por recuperar el protagonismo, tuvieron un lamentable inicio de torneo al caer 3-0 en la casa del Santos Laguna.

La sorpresa de la jornada, sin duda, la escenificaron los Gallos Blancos de Querétaro que, contra todo pronóstico, se impusieron como visitantes al Toluca.

Otros resultados de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2019: Puebla 1-3 Tijuana, Atlas 1-0 Juárez y Necaxa 0-0 Cruz Azul.

Ya inició el torneo, y por lo que se pudo apreciar, afortunadamente, para los amantes del futbol, nos depara grandes emociones.

REAL MADRID, EN RECONSTRUCCIÓN

El Real Madrid comenzó con el pie izquierdo su pretemporada al perder el sábado pasado frente al Bayern Múnich, que, hay que reconocer, se tomó muy en serio el choque amistoso correspondiente a la International Champions Cup, un torneo de pretemporada.

Pero lo anterior no debe tomarse como mal augurio, al contrario, podemos tener la certeza de que las cosas se están haciendo de buena manera desde el regreso de Zinedine Zidane a la dirección técnica.

Para este partido, Zidane inició con el cuadro titular que salvo algún cambio veremos la próxima temporada, encabezado por el delantero belga Eden Hazard, el nuevo referente del equipo merengue, llamado a ser quien haga olvidar los goles que Cristiano Ronaldo ahora anota con la Juventus, cosa que no será fácil.

Y quizá a muchos no les gustó que el técnico francés decidiera cambiar a todo el cuadro titular para dar ingreso a jóvenes futbolistas que nunca habían jugado juntos, después del descanso. Pero esto no quiere decir que haya tomado a la ligera el amistoso frente a un equipo que también presume gran jerarquía; al contrario, como siempre lo he dicho, considero importante darles fogueo a los nuevos talentos, que adquieran experiencia enriquecedora y no sólo se les dé la oportunidad de mostrarse ante rivales de poca exigencia.

Además, debemos considerar que estas jóvenes promesas serán dirigidas durante la próxima temporada por Raúl González, quien ciertamente no tiene experiencia como técnico, pero sé que tiene mucho que aportar al madridismo, comenzando desde las fuerzas básicas, de donde estoy seguro a mediano plazo saldrá otro goleador que se volverá histórico, como Raúl lo fue en su época.

Si comprendemos que México o Madrid no se construyeron en un día, con mayor razón debemos entender que la reconstrucción del Real Madrid requiere paciencia.

Y los resultados ya se comenzaron a ver, por ejemplo, el talento desplegado por el joven japonés Takefusa Kubo, o el golazo con el que Rodrygo rescató el honor ante el Bayern Múnich; una estupenda anotación de tiro libre, que los rivales deben considerar como una advertencia de todo lo que viene más adelante.

Por ese lado, es importante mencionar la mala forma en la que el delantero Gareth Bale puede dejar el estadio Santiago Bernabéu. Considerado en su momento como el fichaje y sustituto al liderazgo natural de Cristiano Ronaldo, cuando éste último se fue, las lesiones no perdonaron al galés, quien frustrado por este tema tomó algunas malas actitudes que fueron mal vistas por el cuerpo técnico. De ahí la importancia que les refiero de tener paciencia.

Se habla de su posible regreso al Tottenham, aunque ahora suena en el futbol chino. A donde quiera que vaya, mucha suerte, porque algo es indiscutible, tiene la calidad necesaria para triunfar, siempre y cuando las lesiones se lo permitan.

¡Que te lo digo yo!