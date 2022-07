Ajo y Agua | Dani Alves, la contratación del año

La llegada del futbolista brasileño ayudará a los Pumas no sólo en lo futbolístico, sino también en la experiencia que aportará a los jóvenes.

La llegada de Dani Alves a Pumas ha levantado mucha expectación tomando en cuenta su calidad, talento y lo exitosa que ha sido su trayectoria hasta ahora.

Que un jugador de tal magnitud venga a México es un privilegio no sólo para los Pumas, sino también para el futbol mexicano, por el hecho de que un futbolista de esa talla acepte compartir la mentalidad ganadora que lo ha caracterizado a lo largo de toda su carrera profesional y que lo ha convertido en el futbolista con más títulos de la historia.

Con 39 años, se supondría que está en la parte final de su carrera, pero eso no impide que pueda contagiar a todos sus compañeros con la experiencia que tiene, y eso lo deben aprovechar.

Pumas se ha caracterizado por ser un equipo especialista en traer jugadores no mexicanos con calidad y talento. Para los jóvenes de la Cantera será una gran oportunidad de imitar ese profesionalismo que Dani siempre ha demostrado dentro del campo.

La idea de ganar, dando su máximo esfuerzo en cualquier cancha, en cualquier equipo, incluso con la selección brasileña, que, por cierto, también influyó en su decisión de estar en activo en una Liga competitiva como la mexicana.

La intensidad con la que están jugando todos los equipos en México le ayudará al defensor brasileño a conservar su estado de forma. No sólo hasta el Mundial de Qatar 2022, sino también en las temporadas posteriores.

Conociendo su mentalidad, estoy seguro que será titular indiscutible, y encima es el capitán de Brasil, una de las candidatas fuertes a ganar el Mundial.

Qatar 2022 será un torneo en el que no sólo habrá cuatro selecciones favoritas, hay mucha igualdad y puede haber grandes sorpresas. En este campeonato, por las fechas en las que se celebrará, entre noviembre y diciembre, todos los futbolistas estarán en un estado de forma muy bueno, no tan desgastados como cuando se hacen las Copas del Mundo finalizando la mayoría de las Ligas.

Dani habrá pensado y valorado mucho estas circunstancias. Así que felicidades a Pumas por hacer grandes fichajes para un equipo que estaba necesitado de ellos.

BUENA IMAGEN

Este verano ha sido muy productivo para los clubes mexicanos en cuanto a amistosos de pretemporada contra equipos europeos se refiere. Todos estos enfrentamientos de talla internacional en Estados Unidos han sido muy buenos para darse a conocer más.

Es importante para el futbol mexicano participar en esta clase de partidos y torneos internacionales, con encuentros de alto calibre que, aunque sean de caracter amistoso, sirven y ayudan mucho para saber en qué nivel se encuentran los equipos y los jugadores.

Por experiencia propia, a mí me gustaba mucho jugar este tipo de partidos. El hecho de que Chivas haya enfrentado a la Juventus mientras, así como el América al Chelsea y al Manchester City, más allá de los resultados, dejan una buena imagen para el futbol mexicano. Que en España e Inglaterra se escuche de los equipos mexicanos es promover la Liga MX al exterior.

Para los próximos días, vienen entrenamientos muy atractivos como el de hoy entre América y Real Madrid, en San Francisco, California.

Las Águilas tendrán la oportunidad de dar la sorpresa y ganarle a un equipo que está en pretemporada y que no tiene ritmo competitivo. Lo que más me importa, independientemente del resultado final, es la imagen que pueda dejar este partido no sólo para el América sino para todo el futbol mexicano.

Por su parte, Pumas tendrá el enfrentamiento contra el Barcelona, en el trofeo Joan Gamper, en agosto.

El partido es más atractivo por el hecho de ser en España. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer historia en el 2004, cuando derrotamos al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu, haciéndonos con ese preciado trofeo.

Los Pumas podrían dejar otra buena imagen en su juego, y si encima le ganan al Barcelona, obviamente el escándalo será tremendo.

¡Qué te lo digo yo!