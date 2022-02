La eliminatoria entre Real Madrid y París Saint Germain definirá mucho más que el pase a los cuartos de final de la Champions League. En juego está, además, el futuro de Kylian Mbappé, quien deberá elegir entre renovar su contrato o aceptar la oferta, tanto económica como deportiva, que le hace el club español, al que, reveló hace unos meses, pidió ser transferido al término de la temporada pasada.

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hace poco más de dos meses, tras la polémica que suscitó una serie de errores durante el sorteo, supimos que el Real Madrid y el París Saint Germain se enfrentarían en los octavos de final de la Champions League.

De inmediato surgieron comparaciones y, sobre todo, una larga lista de rumores en torno a estos dos equipos.

El pasado, el presente y el fututo, en una eliminatoria de la competición más importante del mundo a nivel de clubes.

Por un lado, está el Real Madrid, que es el primer campeón de la Copa de Europa; mientras que por el otro aparece el París Saint Germain, que ambiciona, desde hace ya varias temporadas, ganar su primer título en el torneo que desde 1993 lleva el nombre de Champions League.

Real Madrid es, además, el equipo que más veces ha conquistado la competición continental, con 13 títulos en sus vitrinas.

Éxito alcanzado, en parte, gracias a una administración que ha sido ejemplar con el paso de los años, y que actualmente está a cargo de Florentino Pérez.

La contratación de figuras consolidadas y de jóvenes talentos, así como proyección en su cantera, han llevado al Real Madrid a ser considerado el mejor equipo de todos los tiempos; mientras que el París Saint Germain ha ganado su reputación a base de millones de euros que cada temporada gasta para reforzarse.

Pero como el dinero no lo es todo, ni en el futbol ni en la vida, el éxito se ha hecho esperar, más allá de las competiciones francesas que ha dominado.

Sin ningún temor a equivocarme, es precisamente eso lo que ha hecho que el delantero Kylian Mbappé considere, desde hace tiempo, la posibilidad de fichar con el Real Madrid, que le ha presentado una gran propuesta, no sólo económica, sino también deportiva.

Quienes hemos contribuido al éxito del Real Madrid sabemos que cuando el club español toca a tu puerta, prácticamente es imposible no aceptar la oferta.

Kylian Mbappé es la piedra con la que Florentino desea comenzar a edificar el Real Madrid del futuro, y así lo sabe el joven de 23 años, quien desde que era niño se siente atraído por el club merengue.

Lo reconoció el verano pasado, cuando el París Saint Germain rechazó los 220 millones de dólares que Real Madrid puso sobre la mesa.

Ahora la situación es muy distinta, pues Mbappé terminará contrato el 30 de junio de 2022, por lo que, desde enero, es libre de negociar su futuro con el equipo que quiera para irse gratis.

Hace uno días declaró que su decisión no está tomada, y que el hecho de jugar en contra del Real Madrid cambia muchas cosas, para, de esta forma, aumentar la presión sobre el París Saint Germain.

La postura es clara, si el club francés es eliminado, muy seguramente el campeón del Mundo con la selección francesa, en Rusia 2019, terminará de convencerse de que, si quiera ganar la Champions League, su mejor opción es el Real Madrid.

En sus 13 participaciones anteriores en la Champions League, París Saint Germain sólo ha alcanzado la final en una ocasión, hace apenas dos años.

El resto se resume en dos semifinales, cuatro cuartos de final, tres octavos de final y tres frases de grupos.

Real Madrid, por su parte, ha ganado cuatro Champions League y alcanzado cinco semifinales, así como cuatro cuartos de final en sus 13 últimas participaciones, que, además, han sido consecutivas, a diferencia del París Saint Germain.

Así de caprichoso puede llegar a ser el destino y el futbol.





¡Que te lo digo yo!