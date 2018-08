Ajo y agua | El VAR, más que urgente

Las caras nuevas siempre son bien recibidas, digo esto porque Diego Lainez, a pesar de haber debutado con 16 años, no es solamente la anécdota de hacerlo, sino de seguir creciendo en este mundo del futbol, tanto mexicano como mundial, ya que este chaval apunta para cosas importantes.

Hay que felicitar a los entrenadores que ha tenido en las Fuerzas Básicas de América, donde realmente lo formaron aparte de su calidad y su talento, que eso es genético. Eso solamente se lo da su padre, su madre y con la bendición de Dios.

La Volpe no lo formó, solamente lo debutó. Eso no es mucho mérito, más bien una consecuencia de la oportunidad que tuvo de debutarlo. Queda como simple anécdota.

Ahora, Miguel Herrera le da continuidad a un jugador que seguramente, si su entorno y él mismo tiene la capacidad cultural y psicológica, podrá alcanzar grandes metas y objetivos.

Sus dos goles contra Pachuca han llamado mucho la atención, pero él debe de pensar que su objetivo es uno y solamente él lo sabe.

El otro caso es el de Oribe Peralta. Después de un largo tiempo de no anotar, indudablemente escuchó pasos en la azotea porque los jóvenes vienen apretando y mucho, y él tendrá que ponerse las pilas para ser el delantero que pesaba bastante en cada partido.

Esta competencia interna en América es muy buena siempre que haya calidad y talento.





POLÉMICO TRABAJO DE RAMOS

El partido de Toluca contra Chivas ha levantado mucho polvo en varios aspectos, uno de ellos es en lo deportivo al haber sido un cotejo muy atractivo y disputado, ya que ambos equipos querían ganar.

En la visita de Saturnino Cardozo a su casa, que es La Bombonera, no me extrañó en lo absoluto que la gente lo haya recibido como lo recibió, porque no solamente Toluca debe de agradecerle a Pepe lo que hizo con su equipo escarlata, sino por lo que hizo también por el futbol mexicano, dejar una huella como futbolista muy profunda y ahora quiere dejarla como técnico, pero tendrá que ganar algunos títulos.

La polémica no faltó en este encuentro, ya que los dos cuadros querían llevarse los tres puntos por sus respectivas razones.

Fue tan tenso el partido que hubo ciertas situaciones que no agradaron en cuanto a decisiones arbitrales. El hecho de que César Ramos Palazuelos tome unas determinaciones, siempre serán avaladas por la Comisión de Árbitros hasta que no aparezca el multi citado VAR que tanto necesitamos, y ya más adelante, se irá perfeccionando al grado de que los árbitros tengan un micrófono que le permita, aparte de comunicarse con algunas personas, deje grabado lo que él dice y lo que le dicen los jugadores cercanos. Todo este tipo de conversaciones van a ayudar muchísimo a que el VAR tenga más importancia y más trascendencia, ya que ahí se escuchará las palabras que el silbante les dice a los jugadores como así lo que los jugadores le dicen a él en determinados momentos, y esto con llevaría a una mejor disciplina, así como ser más profesionales y respetuosos entre ambos.





EL VAR, SANTO REMEDIO

Todo lo que está surgiendo dentro del futbol actual con la introducción del VAR y las posibles grabaciones que se puedan hacer entre árbitro y jugadores, o jugadores y árbitro, será muy interesante. Esto va a suavizar a muchos jugadores que son, por instinto y estilo, provocadores para que así el rival en turno pierda los nervios y se vea involucrado en reacciones que le pueden afectar a su equipo como una tarjeta amarilla o roja, que es expulsión.

Esto te lo va dando la viveza, la experiencia y manejar las situaciones a tu conveniencia, cosa que yo utilicé durante toda mi carrera como futbolista, a diferencia que ahora hay muchas cámaras y muchos micrófonos que no te van a permitir utilizar todo esto como armas propias.

Hay jugadores que son también especialistas que utilizan estas armas para desestabilizar a otros jugadores, que obviamente son más jóvenes, inexpertos, con poca listeza, ya que en el campo se estudia a los rivales, y, por ejemplo, en la actualidad, hay futbolistas maestros en la materia como Rubens Sambueza y Nahuel Guzmán; además, me llama la atención que con la juventud que tiene, lo desarrolle de manera importante, Hirving Lozano. Jugadores como ellos no hay muchos, pero hay que tener cuidado con ellos, que, si se pasan un poco, pueden desestabilizar a todo un equipo.





OCHOA ESCALARÍA POSICIONES

Ojalá se pueda dar el paso de Memo Ochoa a Nápoles, ya que sería subir uno, dos o hasta tres escalones más en cuanto a la jerarquía futbolística en el mundo, cosa que él debería de haber tenido después de la brillante actuación que tuvo en el Mundial de Brasil. Lo normal hubiera sido que después de eso, se fuera a Napoli de forma directa, pero por diferentes circunstancias no fue así y Memo puede recuperar -que eso es imposible- el tiempo perdido hasta ahora, pero la profesionalidad y dedicación que tiene se sobrepone a las irregulares gestiones de su representante, que, aprovechando su deseo de ser comunitario, lo colocó en más de una ocasión en equipos sin la importancia de lo que representa ahora el Nápoles. Ojalá se cierre la operación.

La contundencia del joven Diego Lainez con el América es de aplaudir; caso contrario la polémica arbitral en el Toluca vs. Chivas que hace pedir a gritos el asistente arbitral.



"El hecho de que César Ramos Palazuelos tome unas determinaciones, siempre serán avaladas por la Comisión de Árbitros, hasta que no aparezca el multicitado VAR que tanto necesitamos, y ya más adelante se irá perfeccionando, al grado que los árbitros tengan un micrófono para dejar grabado lo que dicen”





Que te lo digo yo.

@hugosanchez_9