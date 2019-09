Ajo y Agua | Empeñados en triunfar

Me da gusto que “Chicharito” no desista en su empeño de mantenerse en Europa y, en especial, volver a España en busca de más historia; mientras que en el caso de“Chucky”, me encanta servirle de referente

Tras una temporada complicada, en la que vivió de todo, Javier Hernández ha tomado una de las mejores decisiones para su futuro: regresar al futbol español, en el que ya vivió, hace cinco años, una breve, pero enriquecedora aventura con el Real Madrid, que hay que enfatizar, es el mejor equipo de todos los tiempos.

Lo digo porque si no es fácil llegar al Santiago Bernabéu, mucho menos lo es quedarse hasta convertirse en un histórico del equipo. Y si Javier Hernández no logró ganarse su lugar en el cuadro titular, no fue por falta de calidad, sino porque enfrente tenía a jugadores de la talla de Karim Benzema, el ahora cuestionado Gareth Bale y el mismísimo Cristiano Ronaldo. El propio Carlo Ancelotti, entonces técnico del club merengue, reconoció que le era difícil darle más oportunidades al delantero, pero que estaba muy satisfecho con él, ya que, aunque fueron pocos sus goles, algunos de ellos fueron de vital importancia, como el que firmó ante el Atlético de Madrid para conseguir el pase a las semifinales de la Champions League de 2015.

Javier hizo bien en buscar un equipo que le garantizara mayor continuidad, aunque quizá debió tomar más en serio las ofertas de otros equipos de España, donde sin duda se encuentra el mejor futbol del mundo.

Lo cierto es que, tras sus complicadas salidas del Bayer Leverkusen y del West Ham, Javier ahora buscará recuperar su mejor nivel en las filas del Sevilla, uno de los equipos más emblemáticos de España, y que hizo historia en la Europa League al conquistar tres de sus cinco títulos de forma consecutiva: 2014, 2015 y 2016.

Son 8 millones de euros los que el Sevilla pagó al West Ham para fichar a Javier Hernández, de 31 años de edad, por las próximas tres temporadas.

Aplaudo que otro mexicano haya insistido en mantenerse en el futbol de Europa, incluso contracorriente y ante la crítica. No será fácil, lo sabemos quienes hemos tenido que dar el máximo esfuerzo para triunfar en la élite, pero Javier tiene otra oportunidad, en un equipo que si bien es cierto irá cediendo terreno en la lucha por el campeonato de la Liga , también hay que considerar que tendrá la oportunidad de pelear por el título de la Europa League, camino que comenzará el 19 de septiembre, con su visita al Qarabag, de Azerbaiyán, en la fecha 1 del

Grupo A, en el que Sevilla parte como favorito, ya que además enfrentará al APOEL Nicosia, de Chipre; y al Dudelange, de Luxemburgo.

Otro mexicano que también merece mención aparte es Hirving Lozano, quien el fin de semana debutó con el Napoli y lo hizo con una anotación que por poco evita la derrota, nada menos que ante la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Fue muy grata la actuación que el ahora ex delantero del PSV Eindhoven dejó durante su primera aparición en el Calcio, donde todos sabemos que la especialidad es el catenaccio defensivo.

Aún así, el “Chucky” Lozano dejó en claro que no necesitó una larga adaptación para comenzar a responder a la confianza de su nuevo técnico, quien es precisamente Carlo Ancelotti, quien seguramente le ayudará a madurar más.

Será Lozano pieza vital en la actualidad del conjunto napolitano, que la temporada pasada fue el único que le dio batalla a la Juventus en el camino que terminó por ser su octavo título consecutivo en la Liga italiana.

Ojalá que las actuaciones de Hirving lo lleven a triunfar en el Napoli, aunque también me gustaría verlo en España, donde ya en alguna ocasión hubo cierto interés por parte del Barcelona.

Con sólo 24 años de edad, Lozano tiene un largo camino por recorrer, pero va a muy buen paso en su anhelo por igualar lo que un servidor hizo, al convertirme en goleador histórico del Real Madrid.

Me llena de orgullo y satisfacción saber que sigo siendo el referente y motivación de muchos jóvenes mexicanos que sueñan con triunfar en el mejor futbol del mundo.

Siempre he apoyado y defendido a nuestro futbol, así que mis mejores deseos para Hirving Lozano, a quien, repito, deseo ver triunfar, tanto por su bien, como por el de la Selección Mexicana.

¡Que te lo digo yo!