Ajo y Agua | En estado de emergencia

Se trabaja con lo que se tiene. Y bajo esa línea, Andrés Lillini deberá encontrar una solución para superar la crisis por la que atraviesan los Pumas, que han tenido que vender a muchos jugadores importantes para poder subsistir ante la pandemia del Covid-19, y que, además, han tomado decisiones incorrectas o que no aportan soluciones inmediatas. Urge hacer una reestructuración económica.

Los Pumas están en problemas. Se ha acrecentado la presión y el nerviosismo en Ciudad Universitaria. Lo digo así porque involucra a todo lo que representa la Universidad Nacional Autónoma de México, porque el equipo de futbol es la imagen, el prestigio y símbolo del deporte universitario.

Pumas siempre ha sido un equipo grande, de eso no hay duda. Ha tenido sus altibajos por diferentes circunstancias, pero ahora se está percibiendo un bajón más fuerte de lo que había ocurrido en otras ocasiones.

El que no haya descenso no significa que siempre habrá tranquilidad porque se tendría que pagar un dinero. Ni siquiera quiero pensar en ello, pero tal como están sucediendo los acontecimientos, estamos viviendo una época de decadencia, a pesar de haber llegado a la final del Guard1anes 2020.

Tenemos que valorar y entender que el equipo que heredó Andrés Lillini estuvo estructurado por mi ex compañero en el Real Madrid, Míchel González, quien llegó de la mano de Jesús Ramírez y de Rodrigo Ares de Parga. Fue una buena decisión, se veía una mejora importante, se estaban dando contrataciones interesantes como la del delantero Juan Ignacio Dinenno, que fue una llegada estrella a la institución universitaria.

Después del espejismo del subcampeonato, Lillini ha trabajado con lo que tiene. La pandemia del Covid-19 no sólo ha afectado a los Pumas, sino a todos los equipos de México y del mundo.

Pumas ha tenido que vender a muchos de sus jugadores base como Carlos González, Juan Pablo Vigón, Andrés Iniestra y recientemente Johan Vázquez, para poder subsistir económicamente y poder hacer frente a todos los gastos por hacer en esta temporada.

Habrá que tener soluciones inmediatas. Ahí debe intervenir el rector de la UNAM, Enrique Graue, para poder hacer una reestructuración económica.

En su momento también comenté que Leopoldo Silva, como parte de su trabajo, debería investigar, con el visto bueno del rector, y hacer un estudio profundo de cuál es la estructura económica, política, social y deportiva que tiene Tigres; cómo está su organigrama en la utilización de lo que es el equipo representativo de la Universidad de Nuevo León.

Saber cómo está apoyado, porque ella no tiene nada que ver más que ceder la utilización del equipo de futbol con la responsabilidad que corresponde. He sugerido que debería hacerse.

Quiero mucho a los Pumas y me preocupa que no se estén tomando las decisiones contundentes con el visto bueno de Enrique Graue. Por eso le hago un llamado, a Leopoldo Silva, a Andrés Lillini, porque Chucho Ramírez ya no está. No sé cuál haya sido el motivo de su salida, pero ha sido dolorosa. Lo normal es que el técnico salga y si no fue así es porque todos respaldaron esa decisión.

Habrá que recuperar el rumbo, no hay que esperar más tiempo porque esto podría ir a peor. Ojalá que haya soluciones inmediatas para un equipo que ha sido, es y seguirá siendo uno de los grandes.

Y espero que así se conserve por muchísimos años y para siempre.

¡Que te lo digo yo!