Ajo y agua | Hace falta Pizarro

En todas las listas que da a conocer el seleccionador, pero más cuando se trata de una convocatoria para la Copa del Mundo, siempre va a haber inconformidades, molestia, quejas y hasta protestas, pero también se dan los casos de quienes manifiestan satisfacción por saber que han sido llamados jugadores que son de su agrado.

En esta ocasión, Juan Carlos Osorio dio a conocer una lista de 28 elegidos, un grupo que en su momento será recortado, ya que las lesiones que tienen algunos jugadores los ponen en peligro de no recuperarse y quedarían apartados al momento de elaborar la lista definitiva de los futbolistas que serán nuestros representantes en la cada vez más próxima Copa del Mundo de Rusia.

Y les digo esto por experiencia propia, ya que cuando estuve como seleccionador me pude percatar de que todo mundo tiene su lista y cada uno sus preferidos. Y en la lista que dio este lunes Osorio, seguro que son muy pocos los que están de acuerdo, en primera por entregar una lista de 28 integrantes, y seguramente cuando se dé la definitiva de 23, igual habrá inconformidades.

Hablemos primero de las cosas agradables. La primera de ellas, en la que prácticamente todos coincidimos, es que si no tiene dificultades extradeportivas para que asista a la Copa del Mundo, Rafa Márquez es uno de los obligados, y da gusto verlo entre los 28. Y los otros, creo que la mayoría se lo han ganado a pulso en sus respectivos equipos, aunque debo decir que hay quienes despiertan dudas.

Primero iremos con los lesionados. Se reporta con problemas de este tipo a Andrés Guardado, Diego Reyes, Néstor Araujo y los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos.

En este rubro preocupan todos, ya que el seleccionador desearía que estuviesen bien los cinco, pero al no ser así alguno corre el riesgo de no estar en la convocatoria definitiva.

Andrés Guardado, uno de los capitanes de la Selección Nacional, sería una baja verdaderamente sensible por la regularidad y jerarquía que ha mostrado a lo largo de muchos años. Su experiencia y madurez lo hacen necesario.

En el caso de Diego Reyes hay que destacar la calidad y el talento del jugador. Además, a pesar de su juventud tiene una buena experiencia internacional y puede ser utilizado en varios puestos en la defensa nacional.

Néstor Araujo sufrió una lesión de las más fuertes y deseamos que no recaiga en su recuperación, ya que es de los hombre fiables del entrenador.

Jonathan dos Santos presenta una lesión muscular que no es de tanta gravedad, afortunadamente, ya que por su mentalidad competitiva y su dinamismo es necesario en el centro del campo.

Finalmente, tenemos a Giovani dos Santos, quien ha sido muy cuestionado por la irregularidad que ha mostrado en la Selección en sus últimas participaciones, y muchos no lo vemos en la lista definitiva, pero, en fin, habrá que esperar.

Ahora vamos a comentar los casos en los que no estamos de acuerdo por su convocatoria. En primer lugar no entiendo el llamado de Jürgen Damm; a pesar de su velocidad, que es llamativa y notoria, es un jugador al que le falta terminar las jugadas. Su ímpetu es de llamar la atención, pero le falta mucha eficacia en la última decisión; no concluye las jugadas en un porcentaje muy elevado y para ello tendrá que trabajar mucho en un intento por corregirlo.

Una ausencia que llama fuertemente mi atención, y no es precisamente porque yo lo haya debutado siendo director técnico del Pachuca, es la de Rodolfo Pizarro, pues es de los futbolistas que más mérito ha hecho para ser tomado en cuenta, no en esta lista de 28, sino en la definitiva de 23, ya que puede jugar en varias posiciones y en todas rinde y da la cara, porque es valiente, y cuando tiene que echarse el equipo a la espalda lo hace con un convencimiento pleno y una entrega total. Jugadores como él son necesarios en la Selección Nacional, y más para una Copa del Mundo. Si la ausencia de Rodolfo Pizarro es extradeportiva, algo que no me extrañaría, pues tengo la experiencia que cuando yo estuve de seleccionador, Jorge Vergara quiso influir en mis listas; me pedía que no llevara a jugadores con los que tenía problemas y sugería que llamara gente joven de su equipo. Obviamente nunca le hice caso.

Si Juan Carlos Osorio lo está haciendo, así será su penitencia.

Final de poder a poder

La final del futbol mexicano entre Toluca y Santos me parece de pronóstico reservado, con los dos equipos que son merecedores de disputar el título por ser prácticos, eficaces y contundentes, y esto es lo que se verá como parte del espectáculo que veremos en la final.

Veo una leve ventaja en el cuadro choricero por el hecho de jugar el partido de vuelta en casa, recordando que en esta ronda final ya no cuentan los goles de visita, y si el marcador final es empate, se jugarán tiempos extras e incluso se podría llegar a la siempre emocionante serie de penaltis.

El equipo santista deberá sacar una ventaja importante en la ida para poder sorprender a la escuadra escarlata, que está muy entusiasmada con la idea de celebrar el título en su casa. Dos goles ayudarían muchísimo para dar esa tranquilidad de pensar en una sorpresa y no brindar oportunidad a los jugadores de los Diablos, porque estos quieren sumergirlos en el partido de vuelta en el mismísimo infierno rojo.

"Si la ausencia de Rodolfo Pizarro es extradeportiva, algo que no me extrañaría, pues tengo la experiencia que cuando yo estuve de seleccionador, Jorge Vergara quiso influir en mis listas; me pedía que no llevara a jugadores con los que tenía problemas y sugería que llamara gente joven de su equipo”



"Juan Carlos Osorio dio a conocer una lista de 28 elegidos, un grupo que en su momento será recortado, ya que las lesiones que tienen algunos jugadores los ponen en peligro de no recuperarse y quedarían apartados al momento de elaborar la lista definitiva de los futbolistas que serán nuestros representantes”

¡Que te lo digo yo!

@hugosanchez_9