Ajo y agua | La Liga MX debe implementar el VAR

El fin Es en verdad urgente que la Liga Mexicana implemente sin demora el VAR. Apenas la primera jornada del Torneo de Apertura 2018 ya nos demostró la necesidad de activar este sistema por tanta polémica arbitral que se presentó. Y eso que nuestro torneo apenas está iniciando.

¿Qué está pasando en nuestro país para que hayan aumentado tanto las dudas para establecer de forma definitiva el sistema que le está dando claridad, limpieza y justicia deportiva al futbol mundial? Sabemos que muchos países no tienen la economía necesaria como para poder mantener un gasto en cuanto a cámaras y contratación de gente capacitada y profesional para este rubro, pero está claro que las naciones que quieran crecer en el panorama del futbol mundial en competiciones internacionales importantes, tendrán que hacer justicia deportiva para no hacernos cómplices de la corrupción futbolística.

Ante un panorama como el que enfrentamos en la final de la Copa del Mundo, la conclusión es muy clara. Es momento ya de que la tecnología se imponga ente el error de un árbitro Hugo Sánchez





México, afortunadamente, no es pobre futbolísticamente hablando; en otros rangos, por supuesto que hay muchas necesidades y limitaciones. Pero en el plano futbolístico México está capacitado para que haya VAR, no solamente en Primera División, sino incluso en la Liga de Ascenso, y esto es preocupante, porque teniendo los medios, las formas y la economía para hacerlo, no lo han puesto en marcha.

Sería muy interesante que los especialistas en la materia pudieran investigar cuál es la verdadera razón por la que no dan el visto bueno para que ya se aplique en nuestro país el arbitraje asistido por video. No creo que el tema de no descenso que acordaron los dueños esté implicado, no creo que la falta de dinero sea una razón, no creo que la falta de capacitación y preparación sea un motivo, no creo que sea por falta de mano de obra o de especialistas en la materia.

Lo que sí deseo y de lo que fui uno de los impulsores, cuando era miembro de la Comisión Futbol de FIFA, en la que estuve cerca de 15 años, es que en el futbol se establezcan y apliquen bien las reglas de la tecnología. El futbol es el deporte más importante del mundo, pero muchos otros deportes que le siguen aplican ya la tecnología y tienen muy bien establecidas sus reglas. ¿Cómo, cuándo y por qué? Ellos tienen la respuesta.

Si en el futbol mexicano no hay gente capacitada y preparada para tener una garantía de éxito, entonces estoy de acuerdo que habrá que contratar especialistas y profesionales que puedan inducirnos de esta forma en algo que está a nuestro alcance y que brinda justicia deportiva. Solamente hay que tener decisión y hacerlo, porque en México estamos acostumbrados a tener imaginaciones, a tener ideas, a dar sugerencias, pero no a ejecutarlas, y lo que necesitamos ahora en nuestro país es tener a gente que sueñe, que imagine, que se capacite, que se especialice y que sea profesional en la materia. Nos falta eso, actuar, porque estamos perdiendo mucho tempo.





Si ya hemos perdido con la Selección Mexicana un proceso de 12 años para ser campeones del mundo, ahora nuevamente nuestros dirigentes están perdiendo el tiempo por no dar justicia deportiva en cada batalla que tenemos en nuestra guerra futbolística, en la que estamos deseando que cambie de manera estructural en muchos conceptos, y si no lo hacemos, seguiré insistiendo en que nos están utilizando para enriquecerse unos cuántos, que se aprovechan de sus cargos y de la fuerza que estos les brindan para promocionar a sus empresas y mantener de forma aceptable la Liga Mexicana, pero sin querer dar el paso definitivo para ser potencia mundial, porque para eso necesitamos estar las gentes que realmente sabemos, y los que están ahora mismo en la toma de decisiones no son los mejores en este negocio, y lo han demostrado una y otra vez. Definitivamente no están capacitados.

Nos ha servido de mucho la experiencia vivida en la pasada Copa del Mundo de Rusia para comprobar que el VAR ayudó en mucho en decisiones complicadas.

El campeón del mundo fue justo ganador, pero indudablemente que en dos decisiones en esa final, el árbitro argentino, Néstor Pitana, ensució todo un campeonato del que se hubieran hablado maravillas por la inclusión del VAR en la Copa del Mundo, y un error humano provocó un gran pero. Ante tal panorama, la conclusión es muy clara. Es momento ya de que la tecnología se imponga ente el error de un árbitro, es momento ya de que las repeticiones y las imágenes sean las que decidan las jugadas importantes, y no un ser humano. ¡Que te lo digo yo!

@hugosanchez_9