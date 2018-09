Ajo y agua | La rentabilidad de Maradona

Si era lo que buscaban, los Dorados de Sinaloa han conseguido su propósito de llamar la atención en todo el mundo con la sorpresiva contratación de Diego Armando Maradona como director técnico.

Hay versiones en todos sentidos en torno a su llegada al futbol mexicano, y más específicamente a Sinaloa.

Pero lo más importante, sin duda, como dije, ya lo consiguieron. Se está hablando de Dorados, y ahora la gente sabe que existe este equipo en un estado de México que se llama Sinaloa. La promoción y publicidad por supuesto que cuestan, y lo que le van a pagar a Diego ya está ofreciendo rentabilidad. Algo parecido me pasó con los Tuzos de Pachuca cuando me incorporé como director técnico del equipo y también a ellos les salió la jugada de la promoción y la publicidad que también andaban buscando en ese momento.

Si el tema se aborda desde el lado deportivo, la carrera de Diego como futbolista ha sido mucho muy exitosa. Lo ganó casi todo. Una de las cosas que le faltó conseguir a Diego, y que lamentablemente también yo debí conquistar, fue el Balón de Oro en Europa, pero en aquel entonces había discriminación y no votaban por los jugadores procedentes del continente americano. Por todo lo anterior, Diego es y será siempre bienvenido a México, porque su prestigio como futbolista es enorme, y en ese rubro tenemos que aplaudirle porque ha sido uno de los más grandes de la historia.

Ahora bien, como director técnico, ha tenido la oportunidad de dirigir a varios equipos, e inclusive a la selección de Argentina en una Copa de Mundo, y por supuesto me da envidia que a él le hayan dado la oportunidad de estar al frente de su selección en Sudáfrica 2010, ya que en esa Copa del Mundo me correspondía estar el frente de la Selección de México en el inicio de un proceso que tanto había planeado. A Diego no le ha ido tan bien, pero tampoco le ha ido tan mal como algunos se empeñan en asegurar. Estadísticamente hablando, ha cumplido, y la aventura con los Dorados será una oportunidad para demostrar su capacidad y transmitir la sabiduría y todo el conocimiento que tiene de este maravilloso deporte que es el futbol, y verdaderamente deseo que sepa transmitirlo a sus nuevos pupilos.

Se ha comentado que si tiene buen desempeño con los Dorados, los dueños de esta franquicia se lo llevarían a los Xolos, equipo propiedad de la misma familia, esto con la finalidad de seguir demostrando su capacidad en México, pero ahora ya en un equipo de Primera División.

Yo le deseo toda la suerte del mundo como ex compañero y amigo de generación, porque de que sabe, sabe… y mucho.

La imagen que tiene Maradona como persona lamentablemente es muy diferente a la que presenta en el lado deportivo, ya que los arrebatos y enfrentamientos que ha tenido durante su vida han llamado tanto la atención en el mundo por lo escandalosas que han sido. Obviamente que a mucha gente no le gusta porque algo que hay que cuidar, y mucho, es la imagen personal que para uno, por la fama adquirida en el futbol, en todos los aspectos, lo que se desea es que se convierta en un ejemplo para el mundo.

En lo futbolístico sí lo ha sido, pero en lo personal ha sido una decepción, una tristeza ver a Diego en estado no favorable para el prestigio que ha tenido este gran futbolista. Pienso que influye la idiosincrasia, el ambiente donde creció, la relación familiar, las dificultados que pasó, y también la educación y la cultura que recibió en la niñez y adolescencia, que son básicos para poder ir en la línea correcta para que el prestigio sea muchísimo más importante de lo que es ahora.

Muchas personas, entre ellas muchos niños, no ven a Diego como la referencia ideal, como alguien a quien quisieran parecerse en un futuro, y eso le ha costado mucho a Maradona poder eliminarlo, cortarlo de tajo. Realmente va ser difícil el tema de la imagen en Dorados, porque él ha sido auténtico siempre. Quien le quiera, que le quiera, y el que no, pues que no le quiera.

Todos nosotros los seres humanos necesitamos oportunidades para corregir equivocaciones y errores, y para poder mostrar una faceta que tal vez el destino nos ha puesto ahí. Diego está en otra etapa de su vida en la cual como ser humano la está aprovechando, está dentro de lo que más quiere y más ama, que es el futbol, y todo ese prestigio que adquirió como futbolista lo respalda. Además, hay que tomar en cuenta que su nombre es una marca, e indudablemente que eso cuesta. El que le estén pagando muy bien y que se sienta querido, ha sido suficiente para que él se anime a aceptar una invitación que se le ha hecho, muy a pesar de tratarse de la Liga de Ascenso.

Sí es raro ver a Diego Armando Maradona en México, pero justifica que si él tenía ganas y necesidad de estar dentro de un campo de futbol otra vez, como ser humano merece otra oportunidad, y más por tratarse de este hombre que ha dejado en el futbol mundial una huella muy profunda, una huella imborrable.

¡Que te lo digo yo!

@hugosanchez_9