Ajo y Agua | Mexicanos, en boca de todos

Cómo me hubiera dado gusto ver a Carlos Vela en uno de los grandes. Tuve la oportunidad de ir a comer con Carlos y con Diego Reyes cuando todavía estaban en la Real Sociedad. Estuve pasando unos días de vacaciones con mi esposa y mis hijas, visitando a mis suegros, y entre las conversaciones que tuve con ellos, específicamente con Carlos, le dije que me encantaría verlo en el Real Madrid o en el Barcelona, porque tiene la calidad y el talento que se requiere para ser tomado en cuenta en estos grandes.

Carlos se mostró contento al escuchar mis palabras, pero no noté mucha ilusión, ya que él estaba muy a gusto y cómodo en la Real Sociedad, ya que San Sebastián es una de las mejores ciudades que hay en el mundo para vivir. En cuanto a calidad de vida es de las ciudades top. Lo digo porque cuando tengo oportunidad de estar en Europa, especialmente en las vacaciones de verano, aprovechamos la oportunidad, ya que mi suegra es de ahí y tiene una casa que disfrutamos al máximo.

No creo que lo de Carlos Vela haya sido oficial o fuera la primera opción para el Barcelona, porque de ser así estoy seguro que no la rechazaría, pero supongo que aparte de Carlos había otras opciones.

Oportunidades como esta no se presentan todos los días, y Carlos tiene edad, calidad y talento para cumplir perfectamente con las exigencias y las presiones que se tienen en este tipo de equipos de alta competición. Se los digo por experiencia, ya que he vivido los siete años más intensos de mi vida como futbolista en el Real Madrid, aunque también al principio con el Atlético de Madrid. Pero donde disfruté más fue con el club blanco, donde además gané muchos títulos tanto colectivos como individuales.

Me siento orgulloso y realizado por haber conseguido mis metas y objetivos trazados, porque estaba muy ilusionado. Espero que Carlos siga teniendo la misma ilusión que cuando empezaba su exitosa trayectoria como uno de los jugadores que más calidad y talento ha tenido en el futbol mexicano, y no exageraría en absoluto al decir que es el de más talento que he conocido en el futbol mexicano.

Espero que los años que le quedan tome las mejores decisiones por bien suyo y por el del futbol mexicano. Hace unos años recuerdo haberlo defendido, y lo seguiré defendiendo, porque no entendieron en su momento el por qué no quería ir a la Selección, y en aquel entonces me criticaron, porque entendieron mal cuando dije que Carlos Vela es tan necesario en la Selección como Cristiano Ronaldo para Portugal o Lionel Messi para Argentina. De esa magnitud es Vela, sin pretender compararlo. Es muy importante la presencia de Carlos Vela para nuestra Selección, siempre y cuando él siga teniendo la ilusión que mostró aquel jovencito que junto con sus compañeros fueron campeones del mundo Sub-17, en Perú, donde México consiguió su primer campeonato mundial de manera oficial, con Jesús Ramírez como técnico.

Ojalá que Carlos siga disfrutando los años que le quedan y aproveche, porque la carrera del futbolista dura poco y se va muy rápido. Y lo digo por experiencia. Lo que me está gustando ahora, y que pude notar de manera especial este fin de semana, es que se habla de los futbolistas mexicanos, pues además de todas las versiones que se manejaron en el caso Vela, también se dio el esperado debut de Diego Lainez en las filas del Real Betis, en una jornada de la liga española en la que Héctor Moreno anotó con la Real Sociedad y Néstor Araujo con el Celta de Vigo.

Además, me satisface escuchar que el propio Carlo Ancelotti haya externado que se muere por contar con los servicios de Hirving Lozano en el Nápoles, y que los medios italianos aseguren que el “Chucky” es una prioridad para la escuadra napolitana.

Que se hable de los mexicanos en Europa, que se muestren ante el mundo y que logren el crecimiento y desarrollo necesarios para que se conviertan en ejemplo de las futuras promesas y que al mismo tiempo aporten su talento para el crecimiento de la Selección Nacional.

Quiero a todos los futbolistas mexicanos que sea posible jugando en Europa. Siempre lo diré, convencido de que sólo de esa manera podremos dar el gran paso que requiere nuestro futbol para competir con los mejores del mundo.

NO SABEN USAR EL VAR

En la jornada dominical de la Liga MX fuimos testigos de un hecho por demás lamentable, al comprobar que el VAR no está siendo utilizado de manera conveniente y correcta, ya que seguimos a la espera de que realmente haya justicia deportiva.

En el partido Guadalajara-Toluca, celebrado en el estadio Akron, se registró una clara anotación por parte de Enrique Triverio, cuyo festejo se realizó por todo lo alto, pero el árbitro central Jorge Antonio Pérez Durán fue alertado por el VAR de que había algunas dudas en cuanto a si el balón cruzó por completo la línea de meta. A partir de ese momento el silbante tardó casi diez minutos para asegurarse de tomar la decisión correcta. ¿El gol era válido o no?

Para evitar conflictos, personalmente fue a revisar los monitores y, ante la duda, repitió una y otra vez la jugada, hasta que finalmente anunció que el gol no era válido, lo que al término del partido significó el triunfo de Chivas por la mínima diferencia, cosa injusta, ya que si en la colocación de las cámaras hay una toma lateral en la que se pueda apreciar bien que el primer poste está alineado al segundo poste, con esa toma perfectamente se puede apreciar si la totalidad de la circunferencia del balón cruzó la línea, ya que las tomas que están utilizando no son de manera lateral, sino en diagonal por delante y diagonal por atrás, y de esa manera hay una visión errónea, y ahí es donde el árbitro se confundió.

El VAR funciona, los humanos son los que se están equivocando, sobre todo en la colocación de las cámaras en este caso, porque el “Ojo de Halcón” es otro costo y otro sistema, pero si quieren tener mejores decisiones, es hora de hacer una mayor inversión, si no quieren que se repitan este tipo de casos, porque el resultado justo era de empate a un gol entre Chivas y Toluca, porque el balón sí pasó en su totalidad la línea de meta.

¡Que te lo digo yo!