Ajo y Agua | Modric merece el reconocimiento

Simplemente Luka Modric es el mejor del mundo. Y no es porque lo diga yo, sino porque el extraordinario jugador croata recibió la distinción en la gala organizada por la FIFA para entregar los premios The Best a lo más selecto del planeta en este bello deporte que es el futbol.

Se trata del reconocimiento que hace la FIFA a lo más destacado de la temporada 2017-2018, y esta distinción permite valorarlo, pese a no ser un jugador tan espectacular como son los casos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes habían ejercido un dominio absoluto en los últimos años en este tipo de premiaciones.

Modric ha logrado méritos suficientes ganando cosas importantes. Y el premio se le entrega nada menos que por haber ganado la Champions y, claro está, por llevar a su selección nada menos que a la final de la Copa del Mundo, que se perdió ante Francia. Además, hay que destacar que Luka sobresalió en todos y cada uno de los partidos previos a la gran final.

Croacia fue un equipo que sorprendió al planeta entero, y la afición de ese país estaba enloquecida con una euforia incontrolable por la gran hazaña que significó disputar una final de Copa del Mundo, a pesar de no haberla ganado, y eso habla muy bien de un país que está formando muchos jugadores, y esta es una de las mejores muestras de cómo hay que industrializar a jugadores para después exportarlos y crear un potente equipo nacional que nos represente dignamente en torneos internacionales.

Si bien Luka Modric había ganado ya el trofeo como mejor jugador del Mundial, ahora, con este nuevo reconocimiento, hace valer mucho más su ya importante prestigio, el mismo que ha conseguido al estar en el mejor equipo del mundo y siendo parte nada menos que de la conquista de las últimas tres Champions de manera consecutiva.

No cabe la menor duda de que Modric está en el mejor momento de su carrera como futbolista, y obviamente la vitrina del Real Madrid es la mejor para exhibir todos esos reconocimientos que logre acumular en su exitosa carrera.

Foto: EFE





ALTO A LA VIOLENCIA

A nadie le gusta la violencia, y menos cuando afecta de manera tan negativa en nuestro amado deporte.

Siempre hemos repudiado la violencia en todas sus formas y nos manifestamos en contra cuando se presenta en cualquier nación del mundo, pero lo sentimos más cuando se presenta en nuestro país. Es inadmisible lo que pasó el domingo en Monterrey.

Por muy grande e importante que sea el clásico norteño, nunca puede llegar la gente a comportarse como si se tratara de animales salvajes.

Esta lamentable exhibición no nos gusta, y al verlo fuera de México, la verdad es que resulta vergonzoso, porque es algo que se busca erradicar en el mundo entero.

Lo que sucedió esta vez nos debe llevar a la toma de decisiones importantes, que sean realmente drásticas.

Es necesario que las autoridades estatales y federales tomen todas las precauciones posibles en cualquier rincón de México donde haya alguna celebración de este tipo.

Deben poner atención para evitar que se presenten conflictos tan lamentables como los del domingo.

La corrupción en el país va a ser difícil, pero no imposible erradicarla, pero cosas como la violencia por supuesto que tenemos que arrancarlas de raíz, sea como sea. Cualquier estrategia va a ser buena para que tranquilamente las familias puedan disfrutar del que hasta ahora es el deporte más lindo del mundo.

No permitiremos que alguna gentuza evite este tipo de acontecimientos familiares.

Lo que se desea es pasarla bien, tener pasión, apoyar a un equipo, pero con mucho respeto entre todos.

El respeto al derecho ajeno es la paz. Que no se nos olvide nunca, y menos ante la cercanía del Clásico América-Guadalajara, que sin duda será un gran reto para el buen comportamiento de los aficionados, y una muy buena prueba para los responsables de la seguridad tanto fuera del estadio como dentro. El reto es importante, pero se puede.

