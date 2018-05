Ajo y agua | Orozco, con calidad Mundialista

La final del futbol mexicano no fue tan espectacular como se esperaba. Con todo merecimiento, Santos y Toluca llegaron a esta final mostrando -primero Toluca- ser el mejor equipo del torneo, el más regular e invicto en su casa, con una racha importante de juegos sin perder y, a la vez, el hándicap que tenía a su favor de jugar el partido de vuelta en casa, lo cual no supo aprovechar. En su actuación en el juego de ida en Torreón, tuvo un desempeño muy bueno, como lo hizo regularmente de visitante en todo el torneo. En casa le pesó la responsabilidad y el funcionamiento colectivo, aunado a que la estrategia y el parado táctico no fueron los idóneos para vencer a un Santos que mostró desde el encuentro de ida en su casa, una ambición y determinación, acompañados de una estrategia y parado táctico mejor entendidos y mejor llevado en la cancha.

El marcador fue corto en relación a lo que les hubiera gustado tener para ir al encuentro de vuelta con mayor garantía, pero la visita del equipo lagunero mostró una mejor disciplina táctica y desarrolló mejor su juego de visitante. Esto le ayudó para desesperar a los jugadores choriceros, que al ver que pasaban los minutos, mostraban nerviosismo y temor de pensar que se les iba otra final.

Los aficionados estaban sorprendidos de ver a un equipo de La Comarca que estaba más mentalizado y concentrado en cumplir con la misión que se había encomendado.

En lo particular me sorprendió ver a algunos jugadores rojos con demasiada agresividad, sintiendo que esa podría ser la manera de inclinar la balanza a su favor, y eso hizo que los santistas se envalentonaran más, para que con gallardía defendiesen su portería.

A mucha gente no le gustó el partido, porque esperaban más goles y más espectáculo, pero hay que reconocer que muchas finales se juegan con bastante intensidad y disciplina. Esto fue clave para que el campeonato se fuese de lado albiverde.

Hay que felicitar a Robert Dante Siboldi por su buena labor en tan poco tiempo que lleva dirigiendo en Primera División a Santos. Hay que felicitar a todo el equipo, incluido por supuesto a su presidente y directivos en general, ya que están haciendo una estructura muy fuerte y sólida, que les está dando buenos resultados y es otro ejemplo a seguir para otros equipos.

Mención aparte merece la gran actuación de Jonathan Orozco, quien sigue mostrando esa calidad de portero que ha dejado ver desde años atrás y que junto con Cota, son arqueros dignos de merecer el llamado a la Selección también. Sé que entre Ochoa y Talavera están los dos primeros puestos, pero Jesús Corona y los dos mencionados, perfectamente podrían haber peleado entre ellos el llamado definitivo para la lista final del campeonato del mundo.

Final Champions League

Como todas las finales de Champions, nos espera otra que deseo sea tan emotiva como las últimas dos, ya que quiero obviamente que gane Real Madrid, lo que significaría conquistarla en tres años de forma consecutiva, mostrando tanto la calidad como el talento de sus jugadores, que no han rendido en el campeonato local como se esperaba, pero la mentalización hacia ese torneo es completamente distinta, a sabiendas de que el enfrentamiento contra los ingleses va a ser muy difícil, ya que conforman un grupo muy compacto, que está deseoso de dar la sorpresa de vencer al gran favorito, que es el conjunto merengue.

Los británicos han dado muestras de cierta fragilidad en defensa, pero tienen en la parte ofensiva a Mohamed Salah, Roberto Firminho y Sadio Mané, quienes están mostrando un nivel muy alto y pueden poner en aprietos a la defensa madrileña.

La estrategia y el parado táctico van a ser claves, y en esto van a tener que tomar decisiones importantes tanto en la alineación como en la utilización de estas mismas, para así inclinar la balanza de un lado u otro.

Si Zinedine Zidane acierta con su estrategia y esquema táctico, estaría igualando tanto a Bayern Munich (73-74, 74-75 y 75-76) y Ajax (1971, 1972 y 1973), equipos que ganaron tres Champions consecutivas, haciendo una hazaña que según van pasando los años, es cada vez más difícil, ya que Real Madrid ha sido el único que la ha ganado en cinco ocasiones en forma consecutiva.

Jürgen Klopp sabe que esta final lo pondría en una mayor cotización dentro de los mejores entrenadores que hay en la actualidad y que muchos de los llamados grandes clubes podrían acercarse a él para un posible contratación, ya que aparte de sus conocimientos tácticos y estratégicos es alguien que cae bien.

Selección mexicana

Previo a los últimos partidos amistosos que tiene la Selección Mexicana como preparación de cara a la Copa del Mundo, va a ser fundamental tener bien definido el parado táctico y la estrategia que se va a utilizar tanto con Alemania como Corea y Suecia, porque nos falta ese estilo que tanto echamos de menos. No va a ser suficiente con la calidad y el talento de los jugadores que estarán en esa lista definitiva de 23 integrantes y sería muy importante absorber la confianza y la motivación que tienen varios de los jugadores europeos que salieron campeones con sus respectivos equipos y esta buena vibra habrá que compartirla con los demás integrantes, ya que para hacer cosas grandes en un Mundial, no sirve de nada solamente echarle ganas, como se decía antiguamente.

Son pocos los días que faltan para iniciar la Copa del Mundo de Rusia y queremos disfrutar de un gran campeonato de la Selección Mexicana, ya que como mexicano, siempre desearé que ganemos todas las competiciones en las que estemos, y en esta, que es la más importante, con más razón.

Que te lo digo yo.

@hugosanchez_9