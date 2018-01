¡Ajo y agua! / Pongan fin a la dictadura

ARRANCÓ LA LIGA MX

Inició la Liga MX, tal y como se esperaba, a buen ritmo, porque hemos visto partidos de calidad, así como un nivel de juego competitivo, y esto habla bien de la Liga Mexicana que ha ido mejorando en cuanto a calidad y talento de jugadores. Por supuesto que en esto ha influido la cantidad de jugadores extranjeros que se han ido incorporando, aprovechando esa regla 9-9 que da menos oportunidad a los jugadores mexicanos de medio pelo y brinda muchas opciones a jugadores foráneos también de medio pelo, pero más baratos. Esto, como resultado, es un mejoramiento para todos los equipos, pero no de manera equitativa, porque no todos tienen el mismo presupuesto.

El panorama definitivamente podría mejorar cuando haya autonomía en el futbol mexicano y, como lo he dicho en repetidas ocasiones, que los ingresos que se generen por la venta de los derechos de transmisión por televisión representen un verdadero impulso para el futbol nacional. Lamentablemente, esto todavía no lo toman en cuenta los dueños de los equipos, y creo que podría ser el parteaguas para el boom del futbol mexicano para alcanzar niveles superiores y poder aspirar a cosas grandes.

Por supuesto que estoy incluyendo en este plan la autonomía de la Federación Mexicana de Futbol, ya que hay puestos fundamentales para generar mucho dinero y tener justicia deportiva. Ese es un tema que debería ocupar a nuestros dirigentes.

Y como ejemplo de la falta de justicia deportiva tenemos el último caso del jugador de Chivas, Oswaldo Alanís. Ya no se puede seguir aguantando tal dictadura.

A mi regreso de Madrid, España, vine con muchas experiencias y vivencias muy agradables. Aparte de estar con mis suegros, cuñados y amigos, tuve la oportunidad de asistir a la cena de Navidad con los jugadores del Real Madrid y de charlar con el presidente de la Asociación de Futbolistas de España, David Aganzo, y le comenté cómo estaba la esclavitud de los jugadores en el futbol mexicano, y le dije que necesitamos autonomía en todos los frentes, incluyendo el de los futbolistas que, según mi entender, no tiene autonomía absoluta.

El tema llamó mucho la atención de David, porque en España esta asociación tiene muchísima fuerza y la ha ganado gracias a una lucha incansable de años, ayudando en mucho a que el futbol de España esté entre los mejores del mundo y la Liga sea la mejor del mundo.

REGRESÓ LA GARRA

Partidos atractivos en este inicio del Torneo de Clausura 2018 fueron varios, uno de ellos, que por cierto llamó mucho la atención, es el resurgir de Pumas con la victoria de visitante, remontando un resultado adverso ante uno de los favoritos naturales de los últimos años, que es el Pachuca. Da la apariencia que la garra y el espíritu, entre otras cosas, han regresado.

Otro resultado interesante, aunque no espectacular, fue el triunfo a domicilio de las Águilas, que con un solo gol, muy bonito de Henry Martín, bastó para ganar tres importantes puntos que ponen al América como casi siempre, como uno de los firmes candidatos al título.

La imagen de Chivas sigue siendo la misma del torneo anterior, y más si tomamos en cuenta que la Bombonera de Toluca no se le da bien desde hace muchos años, y en cuanto a juego se refiere tendrán que mejorar mucho para alcanzar el nivel que mostraron cuando salieron campeones en el Torneo de Clausura 2017, cuando superaron a Tigres, justamente el monarca actual.

Cruz Azul, a pesar del revulsivo que se pretendía de manera importante en cuanto a la dirección técnica con la llegada de Pedro Caixinha y su cuerpo técnico, pues parece que no da color. Ya he comentado que no es un problema de cuerpo técnico; puede ayudar con algunas incorporaciones más que se están dando, como la de Carlos Peña, trayéndolo de Escocia. El panorama puede mejorar en gran medida para un club que sigue estancado en la misma sinergia. Mucho se tiene que cambiar en la estructura y desde las raíces en el manejo de esta importante institución.

El descalabro más sonado de esta jornada lo sufrió el actual campeón y el máximo favorito para ganar el campeonato y, claro está, lograr su primer bicampeonato desde que existen los torneos cortos. Tigres dio una imagen que regularmente dan aquellos equipos que llegan a la final y que no inician con un buen nivel futbolístico.

¡Que te lo digo yo!

Oswaldo Alanís, afectado por las Chivas.