Ajo y agua | Real Madrid, por su cuarta Orejona

Inicia la fase de grupos en la Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, y el Real Madrid está listo para ir en la búsqueda de su cuarto título del torneo de manera consecutiva, una misión más difícil si se toma en cuenta la ausencia de dos figuras trascendentales en la plantilla que fueron básicas en el éxito de esta racha triunfadora: Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

Porque estamos hablando de cuatro títulos seguidos, logro que en la historia sólo sería superado por la quinteta que se ganó de 1956 a 1960. Para los tiempos en los que vivimos sería algo majestuoso lograr un cuarto trofeo del certamen, y conociendo a mi gente “blanca”, son capaces de conseguirlo, ya que la idiosincrasia y la mentalidad del Real Madrid, de toda su historia, es ganar la mayor cantidad de campeonatos posibles para repetir algo muy trascendental como haber sido catalogado el mejor club de futbol del siglo XX.

Ya en este siglo XXI se están consiguiendo logros importantes, los cuales se irán sumando para repetir la gesta en esta centuria, pero habrá que ir consiguiendo más campeonatos de liga, que es donde hemos flaqueado un poco en los últimos años, ya que este torneo, por estar en la mejor liga del mundo, tiene más dificultad de ganarse, claro está, por el alto nivel competitivo que hay en la Liga Española de futbol.

Conociendo a Florentino Pérez, está queriendo hacer olvidar lo más pronto posible las ausencias de Zinedine Zidane y de Cristiano Ronaldo, y él sabe que la mejor manera es intentar ganar todo en esta temporada.

Calidad y talento hay. Esperemos que el trabajo de Julen Lopetegui y los refuerzos que llegaron ayuden para que el cuadro merengue siga mostrando ese futbol tan brillante y efectivo que ha mostrado en las últimas temporadas.

Como madridista estoy deseando un éxito rotundo al equipo, y estoy convencido que se entregarán buenas cuentas en esta temporada que corre, como es la costumbre de este equipo. Y bueno, el rival a vencer ya no solamente es el Barcelona, hay que tomar en cuenta que tanto el Atlético de Madrid como Sevilla y Valencia están queriéndose colar en ese escalón de primera fila.

Más bien diría que el Atlético ya se encuentra en ese escalón, aunque le falta un poquito para conseguir la ansiada Copa de Europa que tanto desean. Mencioné en anteriores colaboraciones que la Liga de España es cada vez más competitiva porque Javier Tebas es muy inquieto y se le están ocurriendo algunas ideas que son muy buenas, tanto que hasta están creando inquietudes políticas y sociales, ya que el partido Barcelona vs.

Girona se ha polemizado porque dos equipos catalanes se mostrarán fuera de España, más precisamente en Estados Unidos, y algunos dicen que existe el riesgo de seguir promoviendo exteriormente el independentismo, y en ese tema el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, conjuntamente están viendo cuál es la mejor solución para que no haya ese tipo de problemas, pero lo que me agrada de Javier Tebas es que está promoviendo y vendiendo su liga, a la que cada vez ingresan más millones de euros para beneficio de los equipos, ya que todos se reparten de manera equitativa esta lluvia de dinero.

Ojalá que mis paisanos de México aprendan de cómo vender nuestra liga para que nos conozcan primero y luego promover a nuestros jugadores nacionales con la finalidad de obtener ingresos para nuestra liga, lo que sería una inyección para, al mismo tiempo, poder traer a mejores jugadores y así imitar lo que están haciendo los mejores, entre otras cosas más que tenemos que imitar si realmente queremos crecer y que nuestro futbol evolucione.

CUIDADO, “CHUCKY”…

Hirving Lozano está llamando la atención cada vez más en el mundo del futbol y esto me da mucho gusto porque mientras más futbolistas haya jugando en el extranjero, sobre todo en Europa, y de ser posible en los mejores países futbolísticamente hablando, seguirá ayudando a mejorar el prestigio del futbolista mexicano y así podrán salir más y más jugadores, ya que hay que imitar a los que mejor lo hacen, que son los brasileños y los argentinos. Nosotros podemos y tenemos que industrializar al futbolista mexicano, ya que es otra de las maneras que ayudaría para poder alcanzar los niveles que tienen otros para conseguir triunfos internacionales.

Yo le recomendaría a Hirving Lozano que no esté diciendo los nombres de los equipos que se han acercado a él o a su representante con el interés de contratarlo. No quiero que le pase o se repita lo que le pasó a Jorge Campos, por ejemplo, que andaba diciendo que muchos equipos europeos se interesaban en él, pero nunca se fue, así que es mejor quedarse calladito, cerrar el trato y después, firmar el contrato con el mejor equipo que haya, y si es el Real Madrid, mejor, y si no, que se vaya al Barcelona.

¡Que te lo digo yo!

