Ajo y Agua | Rumbo al Imperio Blanco

Es semana de Clásicos en México, y no hace mucho tiempo vivimos algo parecido en la mejor liga del mundo, que es la española; en esos enfrentamientos, tanto de Copa como de Liga entre el Real Madrid y el Barcelona, los resultados ya los sabemos todos, y esto ha repercutido de manera contundente a favor del Barcelona, en una situación tan positiva que les da la confianza para poderse afianzar en la búsqueda de ganar la Liga y también les dio la oportunidad de llegar a la final de la Copa del Rey.

Lionel Messi hizo declaraciones al inicio de la temporada en el sentido de que nuevamente quiere ganarlo todo, y hasta el momento él como líder deportivo y natural los está llevando por ese camino. Pero será muy difícil conseguir nuevamente lo logrado con Guardiola, que fue la mejor etapa en cuanto a títulos se refiere, ya que en 2009 (natural) conquistaron la Liga Española, la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, y este Barcelona, liderado por Messi, podría ganar cinco títulos durante 2019: ya tiene en sus manos la Supercopa de España y aspira a la Liga, La Copa del Rey, la Champions y el Mundial de Clubes.

Ahora bien, para 2020 podrían sumar la Supercopa de Europa.

En cuanto al Real Madrid, dejó escapar una oportunidad muy grande de acercarse al Barcelona en la Liga de España para intentar la remontada y pelear por un título para el que Barcelona se mostraba como favorito por la distancia en cuanto a puntos, pero en lugar de acortarse, la distancia se alargó. Hoy, Barcelona es líder de la competencia con 63 puntos, a 12 de distancia del Real Madrid, que suma 51 unidades, por lo que es dificilísimo dar alcance a la escuadra azulgrana.

Y si ya se daba prácticamente por perdida la Liga, también se pierde la oportunidad, en el segundo partido, de aspirar a la Copa del Rey, ya que primero se consiguió un valioso empate en el Nou Camp y en el Bernabéu se volvió a desaprovechar como local la oportunidad de ir a la final del torneo, en donde Barcelona es el equipo que más veces lo ha ganado, con 30 títulos.

De esta manera, el Barcelona tiene la motivación y la confianza para que con estos buenos resultados vayan por el título europeo como la misión más importante, ya que últimamente ha ganado más ligas y Copas del Rey que el Real Madrid. En cuanto a ligas se refiere, llegaría a 26 y se estaría acercando al Real Madrid, que en esta importante competencia, sin duda la mejor liga del mundo, suma 33 títulos.

Donde tienen unas ganas tremendas de figurar es en la Champions, ya que no soportan que el Real Madrid tenga tantas Ligas de Campeones, claro está, porque este torneo tiene mayor trascendencia internacional y el Real Madrid lo ha ganado en los últimos 4 de 5 años; eso les duele mucho, así como le dolió al Real Madrid de manera profunda la doble derrota, en la Copa del Rey y en la Liga ante Barcelona, y la eliminación de la Champions, tanto, que hasta ha provocado que haya muchos movimientos en lo que significa a la planeación deportiva de la Casa Blanca, empezando por el entrenador que lamentablemente no pudo acercarse a lo que hizo en el pasado Zinedine Zidane, consiguiendo esas tres Champions de manera consecutiva, lo que quedará para la historia, ya que pocos equipos lo han podido conseguir, y con estos 4 títulos en 5 años lo hacen algo muy difícil de repetir.

El primer señalado fue Santiago Solari, pues en cuanto se quedó fuera de la Copa del Rey, con una dolorosa derrota en casa (0-3) contra el acérrimo rival, esto acompañado con la eliminación de la Champions de manera humillante contra el Ajax (5-3 global), fue un duro golpe.

Quedar fuera de la Champions fue una desilusión tremenda, pero era la esperada por la forma como se estaba mostrando el equipo, que estaba con desconfianza y sin tener un estilo de juego, y esto obligó a tomar decisiones contundentes para dar fin a una etapa y empezar otra nueva, con nuevos aires y nuevas ilusiones.

La sentencia de Solari estaba echada, sólo a la espera de quién lo iba a sustituir temporalmente. Entre los candidatos para suplirlo de aquí al final del campeonato estaban, obviamente, Zinedine Zidane, que estaba ubicado en primer lugar para regresar, y después hubo nombres que surgieron como candidatos para este periodo y dependiendo de esta recta final se definiría si habría continuidad. Salieron nombres como el de Mauricio Pochetino, Antonio Conte, José Mourinho y el mío.

Unos, como Mourinho, Conte y yo, estábamos disponibles de forma inmediata por no tener equipo en la actualidad, mientras que Pochetino tiene un contrato de dos años más con el Tottenham, pero estar entre los candidatos me da gusto, por el hecho de saber que me toman en cuenta y, por supuesto, me da motivación para pensar que en un futuro podría ser considerado por mi casa, que es el Imperio Blanco.

Quiero dejar claro que el sueño que tenía de niño ya lo he conseguido. Jugar durante siete largas temporadas en el mejor club de todos los tiempos me ha dado la felicidad de conseguir las metas, los objetivos que en este caso son los logros y títulos que me propuse de manera individual y que conseguimos como equipo. Ha habido tres épocas doradas del Real Madrid, como se ha registrado en la historia, la primera con Alfredo Di Stéfano, Puskas, Gento, Real, etc. La segunda, con la Quinta del Buitre, junto con la Quinta de los Machos, y la tercera época dorada que llegó precisamente ahora que se lograron 4 Champions en 5 años.

En su momento levanté la mano para ser uno de los candidatos para dirigir al Real Madrid, y así se lo hice saber directamente al presidente Florentino Pérez, con quien tengo una excelente relación y estoy en constante comunicación. Me dijo que ojalá el destino nos vuelva a unir. Yo también lo espero.

¡Que te lo digo yo!