Ajo y Agua | Se les ha agotado el crédito

Una vez más queda demostrado que traer técnicos extranjeros no es la solución, mientras que los mexicanos siguen a la espera de la oportunidades para entrar en acción; no me extraña que Torrente haya sido despedido, y de La Volpe, no entiendo por qué tantas oportunidades.

Sólo han pasado cinco jornadas en este Apertura 2019 y ya están comenzando a rodar cabezas de técnicos que se habían tambaleado un poco en el torneo anterior. Sobre todo, hablando de Javier Torrente, quien, desde su llegada, no me agradaron mucho sus formas en cuanto al trato con los medios de comunicación.

Ya había dado muestras, en sus anteriores equipos aquí en México, que no es un técnico que merezca estar aquí en nuestro país, ya que hay muchos otros entrenadores mexicanos que obviamente son mucho mejores que este entrenador argentino, quien nuevamente ha fracasado, ahora con el equipo de Morelia. De Torrente no se me hace raro que haya sido despedido, en cambio, de José Luis Sánchez, sí, pues arrancó bien en su nueva etapa con su amado Puebla.

Pero este nuevo torneo no supo enderezar la nave, porque su estilo y su garra, que muestran todos los equipos que él dirige, en esta ocasión parece ser que los jugadores no supieron interpretar este estilo que le conocemos a mi ex compañero en ESPN, a quien le deseo suerte en su próxima andadura. Para finalizar, hay algunos otros técnicos que se están tambaleando por sus malos resultados en este arranque, y que se esperaba mucho más de ellos. Es el caso de Ricardo Antonio La Volpe, quien no ha sabido sacar provecho del buen plantel que tiene con Toluca.

Son muchas las oportunidades que se le han dado en muchos equipos de México, donde lo han aguantado mucho. Después de tantos años, ganar un título y seguir confiando en él, es bastante complicado de entender, pero esto sólo pasa en México. El otro que está sufriendo por no tener los resultados que se esperaba es Tomás Boy, quien desde la temporada pasada se ha notado que necesita un plantel más fuerte, ya que el club no ha trabajado del todo bien en sus fuerzas básicas, y no hay jugadores de peso que puedan soportar el gran prestigio que tiene Chivas.

Si los resultados favorables no vienen pronto, la directiva de Chivas perderá la confianza que depositó en Tomás. Ojalá lleguen pronto los buenos resultados para el equipo tapatío, y así pueda mostrar la calidad que tiene como técnico, ya que lo ha demostrado en varios equipos a pesar de que todavía no ha ganado ningún título. Se le nota que tiene ilusión y que está a gusto, que eso es importante. De no ser así, él mismo tomaría la decisión de dejar la escuadra tapatía.

HABRÁ GRANDES SORPRESAS

La Liga española comenzó el fin de semana, y aunque es muy pronto para hacer pronósticos, les puedo adelantar que habrá muchas emociones. Con el Barcelona como vigente campeón, el Real Madrid en reconstrucción y el Atlético de Madrid más ambicioso de los últimos años, el mejor futbol del mundo acaparará los reflectores cada semana. El viernes lo hizo el Barcelona, tras la derrota de 1-0 que sufrió en su visita al Athletic de Bilbao. Pero más allá del resultado, lo que realmente preocupa en el entorno del conjunto culé es la lesión del delantero Luis Suárez, quien se prevé estará de baja cerca de un mes. Lo anterior obliga a que Lionel Messi acelere la recuperación de la lesión que sufrió en su primer entrenamiento de pretemporada, aunque es un hecho que el técnico Ernesto Valverde no precipitará el regreso de su capitán. Así, lo más probable es que frente al Real Betis, el próximo domingo, sea Antoine Griezmann quien asuma la responsabilidad, en lo que se prevé será su primera gran prueba en el Camp Nou, que espera mucho del delantero francés, quien llegó este mercado de verano, luego de su polémica salida del Atlético de Madrid.

Mucho mejor le fue al Real Madrid, que impuso condiciones en su visita al Celta de Vigo, al que superó con marcador de 3-1, pese a la lesión de última hora que sufrió el delantero Eden Hazard, quien es el principal fichaje del equipo en este mercado de verano. De ahí la importancia de tener a un jugador como Karim Benzema, quien se ha responsabilizado después de la salida de CR7 a ser el hombre gol. En Balaídos, el francés abrió el marcador y dio la asistencia en la anotación de Lucas Vázquez para el tercer tanto de los dirigidos por Zinedine Zidane. Y ni qué decir del golazo con potente tiro desde fuera del área que anotó Toni Kroos, de los pocos jugadores que la temporada pasada se salvaron del duro juicio por parte del Santiago Bernabéu. También destacó la disposición de Gareth Bale, quien finalmente se quedará en el equipo merengue, luego de que estuvo a muy poco de firmar su traspaso al futbol de China.

En el Real Madrid, el mejor equipo de todos los tiempos, lo más importante siempre es conseguir los objetivos. Así lo entiende el propio Zidane, quien dejó de lado los roces que tuvo que el galés. La temporada ya comenzó, y atrás quedan los resultados de pretemporada que generaron dudas, hasta cierto punto entendibles, en un equipo que se reconstruyó con el firme objetivo de confirmar su grandeza, luego de ceder el trono en la Champions League, eso sí, sin olvidar que lo hizo tras tres títulos consecutivos, algo que ningún otro club ha logrado bajo el nuevo formato del torneo más prestigioso a nivel de clubes en todo el mundo. La asignatura pendiente del Real Madrid en esta temporada tendrá que ser primero la Liga española, luego la Champions y, al último, la Copa del Rey. El Real Madrid tiene que aspirar a ganarlo todo, porque su grandeza lo pide.

Finalmente tocó el turno del Atlético de Madrid, este curso con otro mexicano en sus filas: el volante Héctor Herrera, quien se quedó con las ganas de debutar oficialmente, al permanecer en el banco de suplentes durante la victoria de 1-0 frente al Getafe. El equipo se mostró fiel a su estilo, pese a que en este verano dejó ir a jugadores clave, como el defensor Diego Godín.

Aparció el joven Joao Félix, quien dio muestra de su gran calidad, al protagonizar una jugada en la que le hizo un túnel al volante Mauro Arambarri, antes de quitarse la marca de tres rivales. Terminó derribado dentro del área y el penalti consecuente lo falló Álvaro Morata, quien previamente había firmado el gol que terminó por ser el del triunfo.

¡Que te lo digo yo!