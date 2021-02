Ajo y Agua | Te extrañábamos, Champions

Barcelona y PSG tienen mucho que demostrar en una eliminatoria que será emocionante, con el futuro de Lionel Messi en el aire entre ambos equipos; además, otros grandes encuentros definirán a los invitados a los cuartos

El regreso de la Champions acarrea una expectación importante, sobre todo, con esta pandemia que se ha alargado muchísimo tiempo, tomando en cuenta que las vacunas van muy lentas y no se ha sabido su efecto con claridad y exactitud. Esperemos en Dios que esto regrese a la nueva normalidad y que podamos seguir viviendo como habíamos estado acostumbrados en este mundo maravilloso que debemos cuidarlo y tratarlo bien.

En cuanto a la Champions, ver el mejor futbol del mundo siempre es una distracción, un espectáculo y para los que amamos este maravilloso deporte, disfrutamos al máximo ver jugadores de calidad y equipos de gran envergadura.

El enfrentamiento entre Barcelona y PSG ha creado mucha polémica por los rumores insistentes que ha habido relacionados a que Lionel Messi podría ser futuro jugador de los franceses. Todos esos rumores han crecido por la buena relación y amistad que tiene con Neymar, Di María, y que ahora Pochettino está como el entrenador, podrá ser muy tentadora la propuesta, pero esto no se sabrá hasta que Messi lo decida, ya que el balón está en su poder.

Este morbo ha levantado mucha expectación y ha habido recuerdos que tiempo atrás no hubo una buena relación entre ambos equipos, ya que los catalanes querían contratar a Marco Verrati porque lo hicieron de una manera oculta y no directa, eso no gustó en lo absoluto al dueño del cuadro de París. Por llamarlo de alguna manera, las relaciones diplomáticas entre estas dos instituciones están rotas.

Todo se ha transmitido a los aficionados. Cada sector a su manera están dando sus muestras, primero porque los parisinos recuerdan ese interés por Verrati a finales del 2017. Y ahora de Messi, quien puede caer en el cuadro de Francia. Eso ha calentado el partido hasta pensar que ahora ya se ha considerado como uno de los clásicos europeos.

La baja de Neymar, por esa lesión sufrida ante el Caen, ya pudo saberse que no podrá estar en este enfrentamiento, que él tenía muchas ganas de ir a Barcelona, jugar contra su exequipo y enfrentarse ante algunos compañeros y pocos amigos, donde el más importante es Lionel Messi. Su ausencia no le quitará el interés a este duelo, él está ilusionado para estar en el encuentro de vuelta en París.

Todos estos ingredientes hace que este partido sea más atractivo que otros. Aunque hay otros partidos interesantes, como el de mañana entre Oporto de Jesús Corona contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Ojalá el mexicano tenga una brillante actuación y que sea parte importante del triunfo de su equipo. Que esta temporada sirva para reconfirmar el nivel y calidad de jugador que es, para que así pueda dar el salto a otro equipo más grande. Jesús necesita subir un escalón más y espero que se pueda concretar esa posibilidad.

Todo esto hace muy atractivo el regreso de la Champions y el entretenimiento que tanto necesitamos en el mundo, con esta clase de partidos, que nos van a entretener de manera importante. Como mexicano espero que Jesús Corona tenga una buena actuación y que su equipo pueda ganar.

