La pandemia del coronavirus ha sacudido a todo el mundo, con grandes pérdidas humanas y económicas. Algunos aprovecharon las circunstancias para enriquecerse a costa de los más débiles. En el futbol mexicano han hecho cambios bruscos; primero fue el quitar el ascenso y descenso, y después otra gran sacudida ha sido el traspaso de la franquicia de los Monarcas de Morelia, que se van a Mazatlán

Esto es un cambio brusco, pero dado como está organizado el futbol mexicano, que es una asociación civil, pues ellos son dueños de hacer y deshacer lo que quieran, a tal grado que no tienen que pedir permiso para negociar estas gestiones.

Espero que en un futuro próximo todas las partes involucradas negocien como Dios manda, como lo hacen en muchos países del mundo. El futbol no es solamente de los dueños, sino también de los socios, los futbolistas, los árbitros, los entrenadores, los cuerpos técnicos; juntos se puede crear una sociedad en la cual puedan tomar decisiones importantes para que la maquinaria funcione y funcione muy bien.

Las decisiones que se tomen deben beneficiar a todas las partes y no a algunos nada más. Por ello espero que en un futuro cercano se pueda dar esa sociedad que tanto urge en el futbol mexicano.

DECISIÓN COHERENTE

La suspensión en definitiva del Clausura 2020 fue la decisión más sensata y coherente, valorando todas las dificultades con las que está viviendo México ahorita mismo.

Como futbolista, deportista y director técnico, me hubiera gustado que se jugara el torneo, pero el hubiera no existe en el futbol ni en la vida; creo que lo que hicieron fue lo más sensato. Esta decisión se tomó después de valorar el tema deportivo y obviamente el económico, que es el que más les importa a ellos, también habrán valorado el tema sanitario.

Por la estructura del campeonato mexicano, suspender el torneo no ha sacudido tanto como en otras ligas que dieron por terminada su temporada. En Europa son temporadas largas, el equipo que más puntos lleva es el que sale campeón; en México no, califican ocho y después hay una Liguilla, donde cualquiera puede salir campeón. La suspensión puede molestar a unos más que a otros, pero fue lo más coherente analizando todas las posturas. En esta ocasión estaré de acuerdo con esta decisión, pero no estaré de acuerdo en que no tomen en cuenta a los socios importantes.

VUELVE LALIGA

La buena noticia para los que nos gusta ver el mejor futbol del mundo es el regreso de la Liga española el próximo 11 de junio con el clásico andaluz entre el Sevilla y el Betis. Esto alimentará al mundo en varios aspectos, uno de ellos es el tema entretenimiento. Los alemanes pusieron la muestra de cómo se deben hacer las cosas, ellos han encaminado al mundo futbolístico para que el balón empiece a rodar. La Liga española, como otras ligas importantes del mundo, los tomarán como ejemplo.

Quedan detalles por definir, pero lo que más me gusta es que están teniendo reuniones la Asociación de Futbolistas Españoles y la Liga, junto con el Consejo Superior de Deportes, para ponerse de acuerdo. Si una de las partes no está conforme, obviamente no puede haber regreso del futbol español. Tristemente en México no pasa eso, pero tenemos que aprender de España y de otros países del mundo para estar mejor organizados.

¡Que te lo digo yo!