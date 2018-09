Ajo y agua | ¿Y quién quiere a la Selección?

La decisión de Ricardo Ferretti de permanecer en su club es comprensible, ya que el reciente contrato que ha renovado con Tigres ha sido la base para rechazar la propuesta de la Federación Mexicana de Futbol para hacerse cargo de la Selección Nacional en un proceso largo que habría que soportar por las circunstancias que acarrea estar en un puesto tan llamativo, y lo digo por experiencia propia, por ello estoy de acuerdo con el técnico brasileño.

Somos muchos los entrenadores, si no es que todos, los que desearíamos tener el puesto que él tiene, pero no el del Tricolor, sino el más envidiable, el que tiene en Tigres, ya que no todos los equipos le dan el respaldo y el apoyo a un técnico. Estamos acostumbrados en México a que se le dé más apoyo a los que vienen de fuera. El tiempo que lleva “Tuca” en nuestro país como jugador y entrenador lo hizo ganarse el respeto, cariño y admiración, a pesar de tener un carácter que muchas veces no ha favorecido a la imagen que debe tener un técnico de Selección y de un equipo tan prestigioso como Tigres.

El dirigir a equipos grandes e importantes en México es muy apetitoso para todos los entrenadores, y yo soy uno de ellos. Ya me hubiera gustado haber tenido el respaldo que ha tenido Ricardo, sobre todo en Tigres y también en otros equipos que le han aguantado su proceso.

No sé por qué hay tanta diferencia en el trato cuando los técnicos somos mexicanos. Parece como que hubiese una regla establecida por directivos y dueños en la que, si eres mexicano, te tienen que echar si no están a gusto, pero a Ricardo, como a otros entrenadores extranjeros de los que ya hablé en mi anterior columna, como Ricardo La Volpe y Juan Carlos Osorio, los aguantan.

Estaba convencido de que a Ricardo le habrían soportado y aguantado todo el proceso. Con los mexicanos no se tocan el corazón y por eso envidiamos la posición de “Tuca”, yo el primero, pero no por estar en la Selección, sino por estar en un equipo como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, etcétera. Realmente estar en la Selección, en las circunstancias como hemos estado los mexicanos, no es nada atractivo. Es más, yo ahora mismo no tengo ilusión, porque tristemente las decisiones de los dueños hacia los mexicanos en la Selección no están pensadas para que sea un puesto atractivo, ya que se recibe un mal trato. Por estas razones, va a ser viable que el elegido sea un técnico extranjero, porque el trato que le dieron a Vucetich, Tena, Ramírez o a mí, habla de las circunstancias por las que nos da preocupación como mexicanos tomar ese puesto que ya no es tan atractivo como antes.

De lo que sí estoy convencido es que nos gustaría estar en la condición que tiene Ferretti, con un contrato tan bueno y que sabe perfectamente que se lo van a respetar. Eso es lo que deseamos todos los técnicos, y no todos los equipos lo ofrecen. Ya me hubiera gustado a mí en Pumas o en Pachuca, tener el respaldo que él tiene en Tigres, pero así se manejan las cosas en este país.

La respuesta de “Tuca” es muy inteligente, porque sabe que tiene el riesgo de la posición de ser técnico de la Selección, al ser un escaparate donde en el primer tropiezo las críticas llegarán de manera inmediata. Y como ha rechazado en varias ocasiones la Selección, habrán aprendido los directivos que a una persona que no quiere estar en un lugar ya no hay que insistirle, cosa que nos contagia a otros, como a mí, que ya no me ilusiona ser técnico nacional y, por supuesto, no aceptaría hasta que no cambien las condiciones en cuanto al trato para los técnicos mexicanos, pues no nos respetan ni nos apoyan como a los que vienen de afuera, y urge, aprovechando el viaje, la Asociación de Entrenadores que quería yo formar en mi anterior etapa como técnico.

Quise establecerla en el mandato de Alberto de la Torre, quien no veía con malos ojos aceptar su creación, y ahora se ha vuelto también necesaria por el mal trato que se les brinda a algunos técnicos últimamente. Y si no lo creen, que se lo pregunten a Memo Vázquez en su última experiencia en Veracruz.

Sobre esta base, la exigencia hacia el resultado y el trabajo que se le puede pedir a “Tuca”, va a ser mínima, porque conociendo ya su postura, sabemos que parece ser que le hace un favor a la Federación, y por tal motivo, sea cual sea el resultado, las críticas que vengan no van a causar ningún efecto. Simplemente serán partidos “moleros”, como gusta de llamarles el técnico brasileño a este tipo de juegos intrascendentes.

Algunos dan como sorpresa desagradable que, dentro de los tres nominados para llevarse el premio al mejor jugador de Europa, no esté ningún francés ganador de la Copa del Mundo, y esto llama mucho la atención, por no estar el nombre de Griezmann en la tercia nominada.

¿A quién quitar dentro de esos tres distinguidos lugares? Yo quitaría a Salah, porque no hizo tantos méritos para estar con este trío, ya que ni con su equipo ni con su selección pudo ganar nada. En cambio, Modric y Cristiano ganaron la Champions League y Modric, sobre todo, llegó a la final, mientras que Griezmann fue campeón del mundo y líder de la selección gala.

Esperaremos lo que decida la FIFA, pero los que conocemos de esto sabemos que no siempre el ganador es el que tiene merecimientos. Yo, en lo personal, me inclinaría porque el ganador fuera Cristiano Ronaldo, el segundo Modric y el tercer lugar debió ser Griezmann, pero en este caso se lo darán a Salah por lo visto en todo este año futbolero que deparó algunas sorpresas agradables, como el tricampeonato de Madrid en la Champions y Francia, con merecimiento, ganando el Mundial. Y colorín colorado, esta columna se ha acabado.

En esta ocasión, quiero aprovechar el espacio para enviar una calurosa felicitación a Doña Paquita Ramos de Vázquez y a toda la familia que integra el ESTO, la bien llamada “Biblia del Deporte”, por su 77 aniversario, y deseo que sigan ofreciendo, como siempre, esa información veraz y oportuna que los ha caracterizado por ya casi ocho décadas y que los ha mantenido a la vanguardia de la información deportiva.

