Al carajo...”

Incrédulos escuchamos las primeras palabras del Prejidente Andrés López ante el muy lamentable suceso ocurrido el pasado lunes 3 de Mayo, en la llamada “Línea Dorada” del Metro en esta CDMX: “Es una triste noticia”, dijo..

En la mañanera del martes, López lamentó la caída del puente que dejó -a decir de las autoridades citadinas-, 25 fallecidos y 79 heridos. Al enviar su pésame a los familiares de las víctimas, aseguró que “no se va a ocultar absolutamente nada… Es una triste noticia… La postura del Gobierno de la CDMX, la respalda el Gobierno Federal acerca de lo que proceda en este lamentable caso…”

Desde sus inicios, la Línea 12 ha sido controvertida -baste recordar la ausencia del país durante varios años de Marcelo Ebrard, en cuya administración se construyó e inauguró-, ante la inestabilidad e inconsistencia de las vías, rieles y llantas de los trenes-; sin embargo, luego de las reparaciones realizadas y ante el terremoto del 19 de septiembre del 2017, vecinos aledaños a la zona de la parte elevada y usuarios del servicio, manifestaban su temor porque la infraestructura pudiera colapsarse, debido a que se presentaban grietas estructurales en las enormes vigas y columnas; las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informaban que en las Líneas A y 12 había daños visibles en las vías, por lo cual, se actuaba de inmediato para corregir las anomalías luego de ese sismo; particularmente en la Línea 12, se detectaba una falla estructural en una columna, se trataba de un daño en el corazón de la obra ubicada en el tramo Nopalera-Olivos lo que debilitaba su funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad, y… bajo advertencia, no hay engaño: Cuatro años después, el pasado lunes 3 de mayo de 2021, la estructura de la estación Olivos, colapsó con todo y vagones.

Luego de ofrecer el pésame a los deudos de las víctimas y heridos, el Canciller Ebrard manifestó estar a la orden de las autoridades, “todo lo que sea necesario; entiendo que hay muchas motivaciones de orden político", sostuvo.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias: “ La ciudadanía tiene el derecho a saber la verdad, por eso se realizará un peritaje externo… todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en la Línea 12 en diferentes puntos”, concluyendo su llamado a "no especular"; no obstante, en enero de 2018, se dijo que se había reforzado la estructura: “Privilegiar la seguridad de los usuarios fue el objetivo primordial de la obras ejecutadas"…

Por su parte, el líder del sindicato de trabajadores del Metro, Fernando Espino, señaló que ingenieros ya habían comunicado fallas en distintas ocasiones: “Pudo ser descuido, que no le tomaron importancia", comentando que, a diferencia de otras líneas del Metro, la 12 recibe mantenimiento de una firma externa.

Llegamos pues al pasado viernes 7 de mayo, cuando en “la mañanera” se cuestionó al prejidente Andrés López su inasistencia a la zona del derrumbe, ni haber acudido a los hospitales donde están las víctimas a lo que respondió: “no es mi estilo, prefiero solidarizarme con las familias de otra manera; el mandatario refirió que ese tipo de actos tienen que ver con el conservadurismo, eso es demagogia: “Ese no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y con lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía, estoy pendiente estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas… Me duele mucho pero esto no es de tomarse fotos, eso ya también ¡al carajo!, ese estilo demagógico, hipócrita; eso tiene que ver con el conservadurismo”, señaló.

Sobre las investigaciones relativas al accidente, al asegurar que no se va a proteger a nadie, López Obrador dijo que hay que esperar los resultados del peritaje, refiriendo que en los últimos días han habido “acusaciones sin fundamento, hay una campaña de linchamiento político contra diversos funcionarios… Es muy vil querer sacar provecho del dolor humano, es de lo peor”, dijo, al tiempo de criticar a integrantes de partidos opositores a su gobierno, como el PAN, que se han acercado a familiares de víctimas para pedirles que denunciaran.

Y ante el dolor, la impotencia y la insensatez gubernamental, el día de mañana habremos de celebrar una de las fechas más conmemorativas del año, el Día de las Madres; figura más que emblemática para los mexicanos que han recurrido a su apelación para expresar todo tipo de situaciones, sentimientos y emociones que van desde dar poca importancia a un asunto, hasta el más indignante lanzamiento o la mayor emoción, vayan pues algunas expresiones en torno a ello: “¡Está a toda madre! Es una madre; ¡no creo ni madres! Se partió la madre… Madre Santa; huele a madres; ¡Pa su madre! Va hecho la madre; ¡te lo juro por mi madre! ¡Qué poca madre! Me vale madre… ¡En la madre!!!!





Vaya pues un abrazo para todas, ¡FELICIDADES MAMITAS!!!

