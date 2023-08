“SIN JUSTICIA SOLO HAY DIVISIONES, VÍCTIMAS Y OPRESORES”.

Napoleón Bonaparte.





No hay palabras para definir los sucesos que nuestro país vive en estos tiempos: asesinatos, secuestros, crímenes deleznables en que imágenes dantescas nos muestran desde cuerpos amontonados en fosas clandestinas, retazos humanos perfectamente acomodados en un refrigerador, balaceras en cualquier lugar y en cualquier momento, levantones, sacrificios humanos, desaparecidos por doquier, denuncias cada vez más recurrentes de adoloridas familias cuyo alguno de sus miembros ha tenido el infortunio de caer en las garras del crimen organizado: el argumento recurrente es el arrebato del poder entre bandas; lo cierto es que la impotencia del Estado es evidente al son de “abrazos, no balazos”…

Uno de los crímenes más espeluznantes, lo hemos padecido en los últimos días al enterarnos de la desaparición de cinco jóvenes en el estado de Jalisco, concretamente en Lagos de Moreno; al paso de unos cuántos días, se dieron a conocer las imágenes del viacrucis que vivieron y que han sido ampliamente difundidas en redes sociales, pantallas de televisión, diarios impresos, etcétera; se trata de la brutalidad con que se conducen los violentos criminales que se atreven a grabar las imágenes y difundirlas con el evidente afán de infundir pavor en la sociedad mexicana: Robert, Diego, Jaime, Dante y Uriel aparecen golpeados y amordazados luego de haber sido golpeados por un ente desalmado -por decir lo menos-, y bajo las órdenes de otro infeliz.

Desde hace muchos años, la violencia en México es el cotidiano en todos los espacios informativos: atendados, descuartizados, feminicidios, cuerpos colgados en puentes; inclementes golpizas a quien se atreve a imponer orden sin importar la edad; amenazantes padres que agreden a quien intenta poner límites a sus hijos; periodistas, servidores públicos, trabajadores del transporte público, colaboradores de aspirantes a puestos de elección popular… Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Jalisco, no importa en dónde, el país se incendia y nosotros morimos de miedo, de rabia, de impotencia!!!

Lo cierto es que los grupos criminales tomaron la decisión de elevar la voz y decir abiertamente que quien manda en este país son ellos, que poseen la vida de cuantos mexicanos crucen por su camino, que es conveniente el silencio y la sumisión de esta sociedad.

El exprocurador general de la República en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, Ignacio Morales Lechuga, en torno al tema, concluye que la violencia ha escalado a tal grado que las tragedias ocupan los escaparates informativos todos los días; la riqueza acumulada por la delincuencia organizada ha crecido y lo seguirá haciendo, hecho que se refleja en el aumento de las remesas, mismas que son la causa verdadera de la reducción de la pobreza y no el buen manejo del gobierno como nos quieren hacer creer; adicionalmente, señala, no hay receta perfecta para combatir la delincuencia, ni forma de erradicarla por completo… Es mediante la fuerza legal, no los abrazos, que se controlan las conductas antisociales.

Parece ser que, en una actitud retadora y ante la apatía, desinterés, contubernio, ineptitud o como quiera llamarse, el país es gobernado por terroristas; no hay reacción gubernamental que nos consuele, que informe con veracidad, que intente tranquilizarnos, volvernos la calma, que nos proteja; solo encontramos negación y minimización del problema bajo el argumento de que se trata de “politiquería” y exageración por parte de los adversarios.

Lo menos que podemos sentir es indignación y rabia ante la actitud de un líder que al evadir el tema de los jóvenes levantados en Jalisco, recurre a contar un chiste y hacerse sordo

Después de nueve horas de la desafortunada reacción, el vocero prejidencial Jesús Ramírez, desmintió en “X” -antes Twitter-, lo que para todos fue evidente. Ante la negligencia y apatía gubernamental, debemos reaccionar como sociedad.

