Alberdi: músico, periodista y liberal (I)

De Juan Bautista Alberdi Araoz hemos escuchado hablar permanentemente a su coterráneo Javier Milei, hoy presidente de la República de Argentina, por considerar su pensamiento liberal y obra política el paradigma inspirador de su proyecto de gobierno. Sin embargo, parte de esa fascinación debió radicar, más allá del hecho de que este personaje fue un destacado politico, economista, escritor, abogado y filósofo -lo que ya sería altamente meritorio-, en que Alberdi fue, ante todo, culmen del prototipo del intelectual sudamericano -probablemente el de mayor cultura del siglo XIX-, tal y como su obra musical y periodística lo confirma y a la que me referiré.

Nacido el 29 de agosto de 1810 en la ciudad de Tucumán, quedó pronto huérfano, obteniendo en 1825 una beca para el Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires donde aprenderá las primeras lecciones de piano. Estudios que continuará hacia 1827 con el músico hispano Jose María Cambeses, al grado de gestarse en él tal interés por el arte musical que en 1832 publica sus dos primeros opúsculos, ambos dedicados a la música: “El espíritu de la música a la capacidad de todo el mundo. Resumen de historia y teoría musical” y “Ensayo sobre un método nuevo para aprender a tocar el piano con la mayor facilidad”.

El primero de ellos -inspirado en Monrigny, Rousseau, Caslil-Blaz y Fetis, según confirma el propio autor- es, en efecto, un tratado propiamente de introducción teórica y filosófica al arte musical en el que desarrolla a lo largo de 16 apartados la caracterización de la música y de sus principales géneros y formas, evidenciando así su profunda cultura en la materia y actualización de conocimientos. Pensemos que lo publica en 1832 pero está hablando del panorama musical dominante en esos momentos en Europa: Beethoven, Carulli, Rossini, Clementi, Moscheles, Cuffner, son algunos de los autores que cita con pleno conocimiento de causa. Pues bien, a lo largo de la obra, desmenuza la profundidad de las entrañas del arte musical y, hacia el final, aborda su esencia. Aquí uno de sus sensibles comentarios: “Una simple nota, una apoggiatura expresada felizmente, un solo acento, es suficiente a veces para arrancar exclamaciones de asombro de todo un auditorio… el genio del músico somete a su arte el universo entero… arde sin cesar y no se extingue jamás… ¿quieres tú saber si brilla en tu alma alguna chispa de este divino fuego?... si las gracias de este arte seductor no turban la serenidad de tu alma, si ni siquiera te sientes delirar o enajenarte, si no encuentras mas que mediano lo que es capaz de enloquecer, osas todavía preguntar lo que es el genio? ¡Hombre vulgar, no profanes ese sagrado nombre!”. Sí…., éste era Alberdi.

El segundo opúsculo, en cambio, es un tratado pedagógico pedagógico en el que presenta una metodología sui géneris. Dedicado a su maestro Diego de Alcorta, catedrático de Ideología en la Universidad de Buenos Aires, parte de un objetivo: que el discípulo pueda tocar el piano antes de conocer una nota, esto es, “dar primero a conocer las cosas prácticamente, y en el momento en que se siente su necesidad; enseñar luego el modo como se escriben o representan por caracteres y se leen, también prácticamente”. No obstante, debía cumplirse un requisito: sólo podía ser maestro de piano para Alberdi quien supiera tocarlo. El que sólo lo conoce teóricamente sería un maestro “manco” y, desde su óptica, los “discípulos de manco”: “dan las notas únicamente sin expresar nada… sólo poseen, el esqueleto desnudo de toda gracia”. De ahí que Alberdi estuviera seguro de que los requisitos fundamentales para poder convertirse en un pianista eran la atención y el interés por aprender del alumno, así como el hecho contar con un maestro digno al que éste imitara para poder “profesar el piano”.

Por otra parte, descreía de la utilidad de las escalas, motivo por el cual decidió utilizar como ejemplo práctico base de todo su opúsculo una obra de su propia creación: el vals “Minerva”. Así pues, a lo largo de doce apartados que denomina “cuestiones”, Alberdi aproxima al lector en el descubrimiento del instrumento a partir de la exposición de un problema condensado en una pregunta cuya respuesta procede a resolver. De esta forma y, con mayor profundidad que en el tratado anterior, explica desde su lógica como mentor pianístico elementos y nociones esenciales de la teoría musical: notas, pautas, espacios, claves, valores, tiempo, compás, silencio, adornos, cambios de intensidad, tipos de expresividad, diversidad de movimientos y empleo de la terminología lingüística italiana.

Pero el músico Alberdi, pianista y pedagogo, comienza al mismo tiempo a explotar su vena como compositor, primero de obras líricas y piezas breves de salón, y luego de carácter sacro, como lo evidencian su “Misa de Requiem” y el “Mes en honor a la Virgen María”. Estas últimas, obras que se estrenarían en los años treinta. Y aún más: para entonces Alberdi se encuentra estudiando también Leyes, lo que conducirá al músico a vincularse con la vida social y política de la Argentina de su tiempo. (Concluirá)





