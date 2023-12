Alberdi: músico, periodista y liberal (II)

1837 será clave en la vida de Juan Bautista Alberdi: se gradúa como Bachiller en Derecho Civil y ve editada en la Imprenta de la Libertad su obra “Fragmento preliminar al Estudio del Derecho”, en cuyo prefacio es posible advertir, junto al ardor del músico que se conmueve al transcribir los primeros versos de la “Marcha Patriótica” -escrita en 1812 por Vicente López y Planes y germen del “Himno Nacional Argentino”-, la vigorosa pluma del futuro ideólogo y forjador patrio que habrá de luchar por hacer realidad el apuntalamiento institucional de la nueva nación independiente: “El día que América meridional cantó: ‘Oíd, mortales, el grito sagrado: / Libertad! Libertad! Libertad!”, comenzó el cambio, al ser la emancipación el “complejo de todas las libertades”, siendo la principal la libertad de la razón.

Es el año en que nace el Salón Literario con los jóvenes que conformarán la Generación del 37 de la que Alberdi es parte y con ellos funda, el 18 de noviembre, la revista “La Moda. Gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de costumbres”, de la que se editarán 23 números, el último el 21 de abril de 1838. En ella se hablará de moda, de “toda producción inteligente” de las artes y costumbres, de “urbanidad democrática”, “poesías nacionales siempre inéditas y bellas” y “crónicas pintorescas” en paseos, bailes, reuniones y funciones teatrales y habría un “Boletín Musical”, acompañado de un minué, “una valsa [sic]” o un cuadrillé, que no serían otras sino las obras de salón alberdianas como “Fígaro”, “La Moda”, “La Ausencia”, “La Candorosa”, “Sobre un motivo alemán”, “La última impresión”.

No obstante, conforme avanzan los números, se hacen cada vez más evidentes las pinceladas políticas provenientes de su pluma. Ya no sólo era el lema del encabezado de la revista: “¡Viva la Federación!” -acorde con la filiación política de sus creadores-, también lo era la admiración a Mariano José de Larra (Fígaro), el gran prosista hispano crítico del absolutismo borbónico. De hí el pseudónimo alberdiano: “Me llamo Figarillo, y no otra cosa, porque soy hijo de Fígaro… yo soy el último artículo, por decirlo así, la obra póstuma de Larra”.

El 13 de enero de 1838, finaliza su artículo “Adivinanzas de Pedro Grullo” con una fuerte crítica satírica al régimen: “Decir que el Gobierno debe mandar callar este papel ridículo, odioso, indigno de la cultura de Buenos Aires, ¿qué será? –Prueba de integridad, y veneración, sobre todo, por las garantías del ciudadano que el Gobierno respeta, para ser los primeros mañana a gritar que el Gobierno encadena la prensa”. Pero no sólo la censura gubernamental le preocupa, también que la juventud no se comprometa. El 10 de marzo en “Predicar en desiertos”, el liberal artista está convencido de que la frivolidad se cierne sobre la juventud y de que ésta sólo envía una mirada “de tibieza sobre las lágrimas de la Patria”. Su abatimiento es enorme ante la indiferencia social.

¿Qué hacer entonces? Redoblar los esfuerzos: espaciar la publicación de las partituras y duplicar la extensión de la revista. Nada más tentador para dar rienda a sus anhelos de corte político. El 17 de marzo, Figarillo anuncia que escribirán para “el pueblo” y en forma de coloquio comienza a hacer hablar a varios personajes. De pronto, uno de ellos, el maestro Hermogeniano, declara: “En todos tiempos los papeles periódicos han sido, y de suyo pueden menos de serlo, un instrumento de sedición y desorden”, en respuesta a las críticas que arrecian y que lo llevan a advertir el 7 de abril “Figarillo en el púlpito”: “Bienaventurados los faltos de espíritu, porque de ellos es el reino de la mofa y de la sátira. Yo os amonesto a habitar eternamente estos reinos favorecidos y favorables a los tiranos”. Sí. “La Moda”, que en la libertad y la virtud tenía a sus principales valores, era ya un periódico de corte político-filosófico, por lo que no podía convivir con el nuevo gobierno de Juan Manuel de Rosas.

El 15 de noviembre de 1838, Alberdi se autodestierra a Montevideo, no sin antes componer “La últIma ausencia de Buenos Aires”. Se dedicará al periodismo político en “El Nacional”, “El Grito Argentino”, “El Talismán”, “Muera Rosas” y, finalmente, con gran éxito en “El Iniciador”. En 1838 funda con Miguel Cané la “Revista del Plata”, “El Corsario”, y con Bartolomé Mitre “El Porvenir” y colabora en la elaboración de los documentos fundacionales de la asociación “La Joven Argentina”, inspirada en el modelo de Giuseppe Mazzini.

\u000941 años tardará en volver, pero en 1852 Alberdi dota a su Patria de un proyecto de Nación a través de las “Bases y puntos de partida para la organización politica de la República Argentina”, cuya propuesta de Constitución en 1853 se hizo realidad oficial. De garantizar el modelo libertario, sustentado en la democracia y en la soberanía popular, la división de poderes, las elecciones y la publicidad de los actos de gobierno, haría realidad el sueño de Figarillo: “Los clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los progresos fatales de la libertad”.





