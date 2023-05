Alejandra del Moral compite para ser la primera gobernadora del Estado de México, la entidad más poblada del país; sus municipios con mayor población urbana conforman junto con la Ciudad de México, la gran metrópoli de México; no se exagera que su triunfo influirá positivamente hacia la elección de junio del 2024, motivará el: “¡sí se puede!”. Y estamos a unos días de concretar su hazaña.

Hay que decirlo puntual, Ale ha sido una candidata enjundiosa; entró en la campaña enfrentando encuestas que le ponían debajo de la candidata del presidente. Y su crecimiento constante hacia el próximo domingo 4 de junio ha sido un buen ejemplo de lo que debe hacerse: una candidata que se reúne, oye y propone, tiene una agenda política y social progresista para las mujeres, y las y los jóvenes la ven echada para adelante; fue subiendo semana tras semana y hoy es muy posible sea la próxima Gobernadora principalmente por el voto de la población femenina mexiquense. Alejandra ha concitado las simpatías de las ONGs, no solo de la militancia de los partidos de la Alianza.

Superar a Morena y su nefasta candidata, se logró enviando mensajes con respuestas de solución a los grandes problemas del Estado de Mexico. Esta ha sido la correcta estrategia política, electoral y unitaria.

Los partidos de la Alianza Va por México PAN, PRI y PRD comprobarán el próximo domingo una vez más la pertinencia de ir juntos para vencer a Morena. Nada en política se da a partir de la buena suerte, ni invocando rezos y plegarias; hay que ponerle mucha decisión fundada en razonamientos lógicos.

Cuando se decidió la candidatura de Alejandra se fue construyendo la unidad de acción de los partidos de la Alianza, de la movilización en territorio de las brigadas de promoción del voto y compromisos con los diversos grupos sociales. El mérito de su personalidad y temperamento, poco a poco la mostró competitiva y se acortando la distancia con su competidora de Morena, quien por donde se le vea, sería un desastre que las y los habitantes del Edomex tengan en el despacho del gobierno a quien durante su gestión como presidenta de Texcoco fue denunciada por descontar diezmos a sus empleados y estos recursos fueron a dar a las arcas de Morena, como ella misma reconoció en el primer debate frente al reclamo que Alejandra le cuestionó.

Es una pena que el TEPJF no haya ido a fondo para sancionar con mayor rigor a los mafiosos que son los que en realidad dirigen a Delfina como si fuese una títere. No podemos olvidar que quienes junto con la hoy candidata de Morena, son en realidad un ambicioso grupo de poder político; junto con ella, son los autores de la retención arbitraria, indecente e ilegal de una parte de los salarios de trabajadores del municipio de Texcoco. Es una pena que como mujer, no aprecie la importancia de ser buen ejemplo en la gobernanza, sobretodo cuando hemos trabajado para que las mujeres sean tomadas en cuenta como es nuestro derecho. Por esto y otras corruptelas que se le señalan por su paso por la Secretaría de Educación Pública, Delfina no es apta para gobernar el Edomex.

De ahí el contraste con quien fue la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, entonces la más joven del país. La experiencia de la candidata aliancista en el servicio público es incuestionable, pero lo determinante es su convicción de hacer que las cosas sucedan, que los problemas se resuelvan. Hay que votar por Alejandra.