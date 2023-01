Alejandro Gertz está bien, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió los rumores sobre la salud del fiscal general de la República y calificó como una "actitud miserable" las versiones que aseguraban que Alejandro Gertz Manero, estaba muerto o agonizante. El mandatario aseguró que el funcionario está bien y descartó que Gertz Manero padezca cáncer y reveló que se está recuperando de una intervención quirúrgica en la columna. López Obrador reprochó que haya habido una actitud miserable por parte de la oposición, quienes incluso le han deseado la muerte. Sostuvo que el funcionario se encuentra trabajando desde su casa.

ADÁN, CLAUDIA Y MARCELO PRESENTES EN PLENARIA DE MORENA EN SAN LÁZARO

Quienes ya tienen todo listo para recibir a los presidenciables son los diputados de Morena que se alistan para recibir en su reunión plenaria que se realiza antes del periodo ordinario, a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, pero no estará Ricardo Monreal. También los morenistas celebrarán un encuentro en el Estado de México con su precandidata al gobierno de esa entidad, Delfina Gómez pero los priistas y perredistas no se quedaron atrás y harán lo propio con su abanderada, Alejandra del Moral. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL PIDE ASPIRANTES PRESIDENCIABLES QUE EN SUS PLATAFORMAS POLÍTICAS DEL 2024 INCLUYAN CÓMO ABATIR INSEGURIDAD

Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, reconoció que la mayor deuda que tiene el Estado con los mexicanos es la inseguridad y a pesar de que se han implementado medidas para contener el problema, este no cesa. “Es decir, la violencia en su manifestación más cruel comienza a ceder, pero no a la velocidad ni a la intensidad necesarias para que las y los mexicanos puedan vivir en paz”, indicó. En este sentido, afirmó que la pacificación será uno de los grandes temas por tratar durante el proceso de sucesión presidencial que se avecina. “Las plataformas políticas deberán posicionar este tema en el centro de sus propuestas, para permitir que las y los mexicanos cuenten con una verdadera oportunidad de vivir con paz y tranquilidad”, detalló. Agregó que hay que apostar al fortalecimiento y a la modernización de las corporaciones de seguridad; a la focalización de los programas sociales en los territorios más vulnerables, y a la generación de oportunidades que alejen a nuestras juventudes del terreno criminal. Conociendo al zacatecano no tardará mucho para dar a conocer más propuestas, además de las que ya planteó en su proyecto de nación para abatir este problema. No lo perderemos de vista.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PRESENTA INICIATIVA PARA REDUCIR HORARIO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa que, sin duda, hará felices a millones de trabajadores ya que propuso una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de ocho a seis horas diarias en el sector público. Y es que Mancera justificó su propuesta al argumentar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trabajar jornadas prolongadas ha provocado la muerte de 745 mil personas por accidente cerebrovascular.Estos empleados trabajaban 55 horas a la semana o más. Agregó que entre el 2000 al 2016 las muertes debido a cardiopatía isquémica incrementaron en un 42 por ciento como consecuencia de jornadas laborales prolongadas. “Según datos del Inegi, en las instituciones de gobierno trabajan alrededor de 5 millones de personas, de las cuales la mayoría presta sus servicios en puestos administrativos, lo cual quiere decir que su trabajo se desarrolla en un entorno de oficina. Esa clase de trabajos tiene la característica de ser estacional, es decir que los resultados se obtienen a partir de metas establecidas previamente que no están sujetas a cambios en el tiempo y muchas veces pueden lograrse en una dinámica de trabajo que es menor a las 8 horas diarias. Al respecto, pareciera que existe una asignación poco eficiente del horario laboral burocrático que podría modificarse para llegar a un arreglo más adecuado que pudiera beneficiar tanto a las personas trabajadoras como a las instituciones en las que prestan sus servicios”, señaló.

JESUS ZAMBRANO PRESENTA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA PLAN B

Quien no perdió el tiempo fue el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de lo aprobado sobre la reforma electoral (Plan B) aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Zambrano Grijalva dijo: “acabamos de presentar como PRD una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman parte del paquete llamado plan B que es ese bodrio electoral que mandaron como reforma”. Y es ayer venció el plazo para presentar recursos de impugnación contra dichas normas, las cuales a decir de Zmbrano,pretenden “echar para atrás todas las reformas que en materia de medios de comunicación y de los administradores de los servidores públicos”.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR ASEGURA QUE CLAUDIA SHEINBAUM ES PUNTERA EN EL NOROESTE DEL PAÍS

Muy activo está el exdirigente de Morena Alfonso Ramirez Cuéllar en su lucha por posicionar a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Su trabajo ha rendido frutos pues en Baja California afirmó que la funcionaria aventaja entre 6 a 10 puntos porcentuales en las preferencias de aceptación para ser la candidata a la presidencia de la República de México, por el partido de Morena.“El norte se ha decantando de manera decidida hacia Claudia, de acuerdo con unas mediciones que traemos desde el mes de septiembre hasta enero, señaló, Ramírez Cuellar, quien realiza incansablemente varias giras por el país para dar a conocer las propuestas Sheinbaum. No lo perderemos de vista.

SANTIAGO NIETO PROMUEVE A MARCELO EBRARD EN QUERÉTARO

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, ya está moviendo sus fichas rumbo al 2024 y en Querétaro anunció que se unirá al equipo del canciller Marcelo Ebrard para promover su candidatura presidencial en ese estado. El fin de semana, el exfuncionario sostuvo que, junto con el movimiento ‘Con Marcelo Sí', trabajará para dar a conocer al canciller y sus logros a lo largo de su carrera. Además, el extitular de la UIF expuso que es necesario que se mantengan las políticas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque también insistió en que se tiene que dar paso a la modernidad. “Estamos convencidos de que el gobierno del presidente López Obrador debe continuar, pero debe existir un cambio hacia transformaciones tecnológicas relevantes”, sostuvo Nieto, y agregó que es necesario “ver las cosas con una perspectiva de modernidad, de futuro”. Pero los demás presidenciables Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal no se quedan atrás y también han empezado a formar alianzas con diferentes grupos de la sociedad para que los apoyen en su busqueda por la candidatura. No los perderemos de vista.

VICTOR FUENTES PIDE A INFONAVIT AMPLIAR PLAZO PARA QUE SE PUEDA DAR CAMBIO DE CRÉDITOS A PESOS

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes sigue muy activo en su labor legislativa y a través de un punto de acuerdo exigió al INFONAVIT dar prórroga y que no haya incrementos en los pagos de la mensualidad. El legislador federal señaló que tras la entrada en vigor del aumento del 20 por ciento al salario mínimo, millones de familias se verán afectadas de no lograr hacer el cambio en sus créditos en la fecha que se estableció, lo que elevará el monto de su deuda. “Estamos a favor de que se abra un nuevo periodo para hacer la migración del crédito, pero seguimos insistiendo en la importancia de que las personas que no lograron hacer el cambio antes del 10 de enero no tengan un incremento en las mensualidades que pagan de sus créditos de vivienda'. “El Instituto debe mostrar sensibilidad con los acreditados para que puedan realizar su trámite sin que resulten perjudicados en su condición económica ya que el principal objetivo de implementar un aumento al salario mínimo es mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Es por eso que hacemos un llamado para que amplíe la prórroga”, indicó Fuentes. Además, el senador del PAN adelantó que solicitará al Instituto que se haga cargo de hacer la modificación correspondiente a los créditos que continúan en Veces Salarios Mínimos a pesos, aún y cuando el derechohabiente no lo haya pedido, para evitar que se afecte a la economía de las familias.

HÉCTOR MELESIO CUEN POSICIONA EN SINALOA A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ E INICIA EN MAZATLÁN LA JORNADA DE BRIGADISTAS "SIGUE LÓPEZ"

El trabajo de Héctor Melesio Cuén Ojeda para promocionar a Adán Augusto López rinde frutos y a decir del líder moral del PAS “En Sinaloa se han realizado tres encuestas donde el secretario de Gobernación, ha tenido un incremento en la preferencia de los Sinaloenses, de 6 puntos pasó a 13 y después a 19 por lo que se espera que en este momento ya sea el líder en Sinaloa. Cuen aseguró que la carta que tiene su partido para que sea el posible sucesor del presidente de la República, Andrés Manuel López obrador, es Adán Augusto López Hernández. Desde hace 6 meses los Pasistas apoyan al proyecto que "Siga López" por lo que Cuén Ojeda, Coordinador Estatal del Movimiento, acudió esta semana a una reunión nacional donde estuvieron todos los representantes estatales de México para acordar la forma de trabajo y fortalecer el liderazgo del secretario de Gobernación. Héctor Melesio Cuén Ojeda asistió al primer informe de actividades legislativas de la Diputada Federal Ana Elizabeth Ayala, evento al que estuvo como invitado el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. El polítco de Sinaloa de paso inicio en Mazatlán la jornada de brigadistas "Sigue López” que también tiene el objetivo dar continuidad al Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación. El Coordinador Nacional del Movimiento, Arturo Ávila, destacó en su participación que este tipo de ejercicios políticos, sirven para dar perspectiva sobre quien es la persona indicada que comparta los valores para seguir con el actual proyecto de gobierno."Como siempre la organización que tienen, la gente, el ánimo, la energía, la colaboración del maestro Cuén que tiene la estructura, es muy sólida, de muchos años, con mucha fuerza, muy comprometida y eso pone el ejemplo a todo el país ".Al respecto, Cuén Ojeda, Coordinador en Sinaloa del movimiento "Sigue López", destacó la preponderante participación de Sinaloa lo que sin duda, ya representa una estructura importante para el secretario de Gobernación. No lo perderemos de vista.

ENRIQUE GALINDO ACUERDA EN MADRID MAYOR PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA SAN LUIS POTOSÍ

Muy buen trabajo está realizando el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, quien estuvo en España donde, como parte de su intensa agenda de promoción de su ciudad, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien ofreció ser un aliado de la entidad para impulsar su desarrollo. En la reunión, el Embajador Ordaz Coppel confirmó al alcalde Enrique Galindo todo el apoyo para impulsar a San Luis Potosí y apoyar para conseguir los vínculos o gestiones que se requieran en España. Enhorabuena.

