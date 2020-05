¡Alerta, alerta! Peligro en casa

Por: Gabriela Salido

Como consecuencia de la contingencia sanitaria que actualmente azota al país por Covid-19 se ha iniciado una campaña en redes sociales que promueve el “aborto en casa o a domicilio”.

Esta iniciativa constituye un enorme riesgo para las mujeres que llevarían a cabo este tipo de procedimiento en medio del aislamiento.

El “Aborto en casa o aborto a domicilio” es un procedimiento que se lleva a cabo sin previa valoración médica, con medicamentos que fueron indicados por una página en internet o vía telefónica para después ser enviados a domicilio, sin el acompañamiento de un médico.

Por el tipo de medicamento que recomiendan existen las posibilidades de complicaciones, por ejemplo, una ruptura uterina o hemorragia si el embarazo está en una etapa más avanzada. En estos casos, comúnmente es necesario acudir a una unidad médica para realizar la terminación quirúrgica del aborto debido al riesgo de complicaciones como retención de restos.

Estos medicamentos deben ser controlados y requieren de vigilancia médica. La propia Organización mundial de la Salud (OMS), se refiere a este tipo de prácticas como peligrosas, por ser realizado por una persona carente de la capacitación o en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas.

Las principales complicaciones pueden presentarse de inmediato o en los siguientes dos días de ingerir el medicamento y pueden ser sangrado o que se necesite la extracción de restos embrionarios, que a su vez puede tener otras complicaciones o generar infecciones.

La autoridad sanitaria federal (COFEPRIS) ha emitido comunicados en los cuales explica que no está aprobada la venta de fármacos abortivos sin atención y vigilancia médica, así como se refirió a una página de internet que fue descubierta dando estos servicios a mujeres mexicanas que fue reportada a la policía cibernética por lo que esta se dio de baja.

En lo personal estoy a favor salvar las dos vidas pero es importante compartir información que no exponga a las mujeres a riesgos innecesarios que incluso pueden costarles la vida y contribuir en aclarar que estos procedimientos no son seguros además de no dar certeza sobre el protocolo avalado por la OMS que incluye la opción de adoptar y la asesoría sobre métodos anticonceptivos.

Los momentos que nos han tocado vivir generan en ocasiones mucha angustia o estrés pero hay un sin fin de alternativas para asesorarnos o darnos acompañamiento.

¡No estas sola!