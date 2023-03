Alito ¿Aamigo o enemigo en casa ?

ALITO¿AMIGO O ENEMIGO EN CASA?





Tras más de 70 años como partido hegemónico y en la antesala del proceso electoral de sus últimos bastiones (Estado de México y Coahuila), el PRI está en crisis y atrás quedaron los tiempos en los que las diferencias internas no se ventilaban.

El responsable, dicen algunos, es el líder nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas quien, aseguran, pretende secuestrar la dirigencia y ahora ha fracturado más al tricolor.

Y es que, la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación parlamentaria del partido en el Senado representó prácticamente la desaparición de los pocos vestigios que quedaban del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Al tiempo que casi extinguen la influencia del poderoso grupo Atlacomulco, lo que, sin duda, podría representar un riesgo para ese partido en el Estado de México.

Esto, sin contar que Alito Moreno ha quebrado a la bancada, de apenas 13 senadores que también necesitan estar unidos para acompañar al bloque opositor para que el Ejecutivo no imponga su voluntad sin que exista un verdadero equilibrio de poderes.

Y lo que es más preocupante es el hecho de que con esta evidencia de ruptura, el Revolucionario Institucional pone en riesgo la Alianza electoral rumbo al 2024, porque si bien los líderes de los partidos pueden decir que esta sigue firme, la verdad es que la ruptura dentro del tricolor genera incertidumbre y debilita los acuerdos.

Sin embargo, Alejandro Moreno niega que haya tenido que ver en la destitución de Osorio Chong pero, lo cierto es que el exsecretario de Gobernación durante el último Gobierno federal del PRI, ha sido crítico de ‘Alito’ desde que el año pasado el exgobernador de Campeche comenzó a ser acusado de corrupción por la actual mandataria estatal, Layda Sansores.

Le hizo frente cuando Moreno apoyó la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para conservar a los militares en las tareas de seguridad pública y le hizo frente, también cuando el campechano reformó los estatutos del partido para extender su dirigencia hasta 2024.

Hechos que no dejó pasar por alto el líder del tricolor y hoy le han costado la coordinación al hidalguense.

Esto es un duro golpe para quien fuera la mano derecha de Peña Nieto, pues no sólo le restan poder económico dentro de la bancada que no podrá abandonar si no quiere ser expulsado del tricolor.

Pierde políticamente al interior del Revolucionario Institucional también, al igual que lo hizo en el estado de Hidalgo, cuando Morena le arrebató el territorio en los comicios pasados.

El futuro siempre es incierto, duden de quien diga lo contrario. Pero lo es más para aquel que perdió su poder, así que el de Osorio y el de los senadores fieles a él como Claudia Ruíz, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila también lo es.

Pero no sólo para ellos, sino para quienes se prestaron al juego de Alito para destituirlo, pues recordemos que Osorio Chong como exsecretario de Gobernación tiene información privilegiada y quizá podría usarla en contra de alguno de los senadores que le dieron “golpe de Estado”. Sólo él sabrá si usa o no esta información.

Por lo pronto, los senadores tendrán la semana Santa para reflexionar y determinar qué es lo que conviene a su partido y a sus intereses. Ya veremos si continúan en el PRI o desde el llamado Grupo Plural comienzan a construir un verdadero frente opositor no sólo para contener a Morena, sino al propio enemigo que tienen en casa.









