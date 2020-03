Los días que vienen representan un reto en materia de responsabilidad social para las empresas mexicanas. El paro nacional de mujeres convocado el 9 de marzo para protestar contra los feminicidios y violencia de género ha obligado a las organizaciones a repensar una serie de políticas y procedimientos que, si bien ya se antojaban caducos desde hace varios años, resultan aún más cuestionables -casi insostenibles- frente a la intensidad del reclamo.

La convocatoria del 9 de marzo es un punto de inflexión cultural que las organizaciones no pueden ni deben obviar. De acuerdo con Claudia Rodríguez Santoyo, senior associate del Área de productos de Información de Mercer México, la mayoría de las organizaciones han reaccionado en términos favorables al desafío. Con el fin de proporcionar información que ayude a la toma de decisiones respecto al paro #UnDíaSínNosotras, Mercer realizó una encuesta rápida con sus clientes del 21 al 25 de febrero donde obtuvo la respuesta de 779 organizaciones, de las cuales 63 por ciento (492 empresas) manifiesta alguna clase simpatía por el movimiento. De ese universo, 42 por ciento expresa como postura oficial que va a pagar el día en caso de que las mujeres no asistan a laborar. El 35 por ciento de esas 492 organizaciones manifestó que seguirá una política de “libre elección” frente a la coyuntura, donde si bien se abstiene de expresar abiertamente al exterior que no descontará el día, brindará todas las facilidades a las mujeres que deseen sumarse al paro (incluido no penalizar salarialmente el ausentismo).

Otro hallazgo interesante de Mercer: 75 por ciento del personal de las empresas encuestadas consideran que este movimiento debe incluir la participación de los hombres. En principio todo suena muy bien: el apoyo representa un avance en la discusión del tema en la agenda pública nacional.

La comunidad empresarial, sin embargo, no puede perder de vista que el reclamo generalizado no es sólo contra la violencia delirante manifestada en los feminicidios, sino contra un sistema injusto y opresor que limita deliberadamente el crecimiento de las mujeres en la esfera laboral. Las organizaciones son parte central del ámbito socioeconómico donde debe darse el cambio, por lo que su papel, en realidad, no se puede restringir al de ser un simple facilitador del paro. Los líderes empresariales están obligados a revisar la conformación jerárquica, facilidades laborales, estructura salarial y proceso de toma de decisiones de sus organizaciones. Esta es la prueba de fuego para evaluar la tan cacareada nueva “dimensión social de las empresas”, y no anunciar en un comunicado que invitan a sus empleados a vestir de morado el 9 de marzo, como si fuera una mera efeméride. El asunto va más allá de activar medidas simplonas de relaciones públicas para proteger la reputación de las compañías en foros y redes sociales. Las empresas son parte sustancial del problema, por lo que deben ser un actor principal en su resolución. Basta ya de voltear la mirada.