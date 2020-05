Alta Empresa | Adiós al "cigarrito"

El poeta inglés John Donne (1572-1631) escribió que “ningún hombre es una isla entera por sí mismo”, que “cada individuo es una pieza del continente, una parte del todo”. Quizá existan personas que se perciban a sí mismas como una isla glamurosa al estilo de Ibiza -el narcisista interpretado por Hugh Grant en About a Boy (2002), por ejemplo-, pero hasta los genios más indolentes saben que la creatividad y la innovación son actos que nacen de una conjunción de circunstancias que sólo puede emerger de una dinámica grupal. Steve Jobs era uno de ellos.

De acuerdo con Ed Catmull, cofundador de Pixar y autor de Creatividad S.A., Jobs estaba tan obsesionado con la idea de que los creativos del estudio de animación interactuaran físicamente que mando diseñar las oficinas de tal forma en que todo el personal tuviera que confluir con diversos colegas cada vez que requiriera utilizar los baños. El mismo diseño está presente en las actuales oficinas sede de Apple (el Apple Park, ubicado en Cupertino, California), donde la planta circular del edificio prácticamente obliga a los ejecutivos a trabajar de manera abierta y ajena al aislamiento.

Ahora que la Covid-19 ha obligado a la clase ejecutiva del orbe a trabajar desde su casa para mantener la “sana distancia”, varios han descubierto las ventajas de evitar desplazamientos innecesarios que redundan en pérdida de tiempo y energía. Otros, sin embargo, comienzan a resentir la pérdida de los canales de comunicación informal que les permitían involucrarse de forma más intensa con la empresa. Si bien a veces es vista como una amenaza por algunos gerentes y directivos, la comunicación espontánea que se da en los corredores de las empresas (el famoso “radiopasillo” o grapevine, como se le conoce en Estados Unidos) tiende a crear vínculos que cohesionan el espíritu de una organización. Sin ellos, el sentido de identidad que una compañía requiere para motivar a su staff se torna en algo prácticamente imposible.

Antes de la crisis sanitaria, las personas habitaban dos realidades distintas: en la realidad factual eran individuos tolerantes que entendían los matices y complejidades de la vida, pero en el ámbito online, el de las redes sociales y las cámaras de eco, tendían a comportarse como seres de pensamiento binario y maximalista, capaces de crucificar a cualquiera por el simple hecho de ir a contracorriente en algún tema sensible de la agenda sociocultural. ¿Qué pasaría si esta frontera desapareciera por completo?

Nuestro avatar podrá parecerse a nosotros, pero no es una representación fiel de lo que somos y sentimos. Durante el encierro, los ejecutivos que han podido trabajar desde su hogar han interactuado con colegas que ya conocían bien en el mundo físico, pero ¿qué sucedería si ese vínculo previo no existiera y sólo trabajáran con avatares del mundo online? ¿Preferirían trabajar todo el tiempo aislados desde su casa -y disfrutar a plenitud el llamado “síndrome de la cabaña”- para privarse de la posibilidad de chismear sobre la nueva estrategia de la compañía mientras salen a fumarse un “cigarrito”? No estoy tan convencido que la primera sea la mejor opción.