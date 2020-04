Alta Empresa | El lado oscuro del “trabajo desde casa”

Un escenario distópico recurrente del imaginario popular contemporáneo consiste en visualizar a la clase media alta de la humanidad como un conjunto de personas sedentarias que, gracias a los avances digitales, escapa a gozosos paraísos virtuales mientras el mundo exterior se cae en pedazos.

Según estas narrativas -las cuales van desde cintas como Ready Player One y Wall-E a ensayos de analistas como Franklin Foer, sin obviar a escritores de ficción como William Gibson-, el hombre del futuro es un ser que no necesita salir de casa para ser feliz (o, mejor dicho, para imaginar que es feliz). Sólo requiere de recursos económicos y una buena conexión de Internet. Es la fantasía tecno-capitalista llevada al extremo. El tráfico de mercancías no sólo se mantiene, sino se incrementa: buena parte del placer cotidiano -la única razón para existir, de hecho-, consiste en ordenar productos que son entregados por una eficientísima red de drones, la cual torna todo contacto humano en una redundancia molesta e innecesaria.

El COVID-19 ha obligado al mundo a mantenerse en cuarentena. El encierro, desde luego, es necesario para “aplanar la curva” y reducir el número de muertes en medida de lo posible. Como hemos comentado anteriormente en este espacio, la crisis sanitaria acelerará una serie de cambios en el panorama laboral mexicano. Uno de ellos es la forma en la que relacionamos la productividad con las horas que pasamos en nuestros centros de trabajo. Muchas empresas van a corroborar en la praxis que el llamado home office puede tener una repercusión positiva en el desempeño de sus empleados. Quizá tras la crisis muchos vean beneficiada su calidad de vida al ya no tener que gastar horas y energía en desplazamientos innecesarios a la oficina.

El trabajo desde casa, sin embargo, puede tener efectos perniciosos que no debemos minusvalorar. Es fácil presuponer, por ejemplo, que el home office equivale a estar disponible todo el día y a toda hora para cualquier solicitud. Las labores y exigencias se incrementan casi de manera exponencial. Sin una adecuada planeación estratégica que contemple descansos y distracciones, esta dinámica puede transformarse con relativa facilidad en una variación de The Matrix; sólo que en lugar de soñar digitalmente en cápsulas que succionen nuestra energía, como sucede en la cinta de las ahora hermanas Wachowski, ahora viviremos confinados en nuestras casas a demandantes mundos virtuales mientras gastamos nuestro dinero “en línea” en el escaso tiempo que nos quede libre. Peor aún, trabajar sólo desde casa cancela la red de contactos informales que consolida la cohesión de una oficina, lo que podría derivar en una merma de innovación y creatividad al interior de la empresa.

Todo parece indicar que el home office ha llegado para quedarse. Enhorabuena, pero ojo: una vez que pase la pandemia, toda organización que se preocupe por la sanidad mental de sus integrantes debe establecer mecanismos que garanticen un equilibrio que los libere de estar encarcelados en su propio hogar. Es lo justo.