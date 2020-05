Alta Empresa | La importancia del legado

Nadie que desee cambiar al mundo significativamente puede hacerlo sin la colaboración estrecha de la comunidad empresarial. La corporación se ha convertido en la institución más poderosa del mundo posmoderno, como lo fue el Estado en la primera mitad del siglo XX, o la iglesia en la Edad Media. En el caso de varios superempresarios globales, para bien y para mal, el fenómeno rebasa a la organización y se convierte en un asunto estrictamente personal.

Las incesantes demandas de múltiples stakeholders para implementar una mayor responsabilidad social en el manejo de las grandes fortunas, sumada al hecho de que el aumento exponencial en la calidad de vida ha redundado en que la edad productiva de los ejecutivos se haya elevado más allá de los 60 años, ha derivado en que los CEOS ya no visualicen su retiro como una vida de descanso en la playa o en las montañas, sino como una oportunidad para ser un agente de cambio social y construir un legado del que puedan sentirse genuinamente orgullosos.

No se trata de elegir la filantropía como una actividad social después del retiro, sino de dedicarse de tiempo completo a proyectos programáticos y ambiciosos que sirvan como agentes de cambio social. Durante la segunda mitad del siglo pasado, cuando un ejecutivo de alto nivel entraba en una crisis de mediana edad era común que comprara un coche o se consiguiera una amante más joven. Ese era el cliché. Hoy, en cambio, adopta una causa social y se dedique a promoverla con el vigor propio de un joven progresista. Muchos son extremadamente competitivos y comparan con altas dosis de frivolidad el número de donaciones obtenidas como si estuvieran apostando al futbol o los caballos. Algunos terminan consumidos por la idea de su propia importancia y enfrentan infantilmente a las autoridades, como hemos visto recientemente con Elon Musk y su postura frente al coronavirus. Y otros, como evidencia la Fundación Bill Gates, lo convierten en una segunda carrera, en un segundo acto de vida.

El deseo de algunos súperempresarios de involucrarse en el bienestar social se ha incrementado en este siglo. Antes podían abstenerse de toda preocupación social; hoy, en cambio, resulta casi imposible abstraerse de esta dinámica sin experimentar severos costos de imagen. Esta toma de conciencia de los súper ricos marca un punto de inflexión interesante en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y del management. No se trata de suplantar al gobierno como rector de políticas públicas o en administrativas; se trata, eso sí, de aceptar que el papel de la empresa ha cambiado radicalmente en la globalización, y que es un error no asumir ese potencial para corresponsabilizarse del estado que hoy guarda el mundo. Es hora de ponerse a trabajar, y la mejor manera de hacerlo es siendo socialmente responsables de una manera genuina e integral, no con una intención cosmética. La transformación integral de la sociedad pasa por el protagonismo y la altura de miras de nuestros empresarios. No entenderlo así es no comprender el tiempo que nos tocó vivir.